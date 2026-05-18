digi24.ro
18 Mai 2026, 14:09
8 098
AUR, la întrevederea cu Nicușor Dan, a solicitat mandat pentru formarea noului guvern al României

Liderul AUR, George Simion, după consultări cu președintele României, Nicușor Dan, pentru nominalizarea prim-ministrului, a declarat că partidul pe care îl conduce a solicitat mandat pentru formarea unui nou guvern.

„Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm, aşadar, intrarea la guvernare şi scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt şi obiectivele pentru care am depus moţiunea de cenzură. Jumătate din România îşi pune speranţele în noi şi această jumătate din ţară trebuie reprezentată şi din punct de vedere politic şi trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată, cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an”, a declarat George Simion, transmite Digi24.

Liderul AUR a mai spus că i-a prezentat președintelui planul partidului pentru scoaterea țării din actuala criză.

„Noi am pus pe masa lui Nicuşor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză şi suntem dispuşi să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluţiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovaţi nici pentru criza economică, nici pentru criza politică. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile, însă, pe umerii noştri atârnă o responsabilitate grea. Este timpul să lăsăm la o parte divergenţele şi să fim parte a soluţiilor. Soluţii responsabile. Asta aşteaptă românii, nu continuarea pe termen nedeterminat a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult”, a subliniat Simion. 

digi24.ro
