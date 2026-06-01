Au început deja rezervările pentru apartamente în Bulgaria la Eurovision 2027.

Reprezentanții industriei turismului și ai sectorului hotelier spun că evenimentul ar putea deveni una dintre cele mai mari atracții internaționale găzduite vreodată de Bulgaria și ar putea avea un impact de durată asupra imaginii țării și asupra numărului de vizitatori, scrie antena3.ro cu referire la novinite.com.

Într-o intervenție la Nova News, Boris Pavlov, reprezentant al Asociației pentru Proprietăți Turistice și Inovații, a declarat că primul val vizibil de rezervări a apărut aproape imediat după finala Eurovision. Potrivit acestuia, apartamentele în regim hotelier și hotelurile mai mici au reacționat primele, deoarece sistemele lor de rezervări permit menținerea calendarelor deschise cu ani în avans. „Rezervările au început chiar duminică noaptea”, a spus Pavlov, adăugând că unii furnizori mai mici de cazare au început rapid să primească solicitări și rezervări confirmate pentru luna mai 2027.

Pavlov consideră că amploarea evenimentului va fi fără precedent pentru Bulgaria. Deși nu există încă estimări oficiale, el se așteaptă ca „sute de mii” de vizitatori să călătorească în țară în perioada Eurovision. În opinia sa, concursul în sine reprezintă doar o parte a efectului, în timp ce beneficiul mult mai mare vine din atenția internațională de care Bulgaria se bucură în prezent datorită succesului obținut de DARA.

„Valoarea publicitară pentru Bulgaria ca destinație turistică depășește 500 de milioane de euro, potrivit unor studii”, a declarat Pavlov. El a comparat această sumă cu bugetul anual de promovare turistică al Ministerului Turismului, despre care a spus că este de aproximativ 10 milioane de euro. Potrivit acestuia, vizibilitatea adusă de Eurovision ar putea influența pozitiv și sezonul estival următor, în ciuda îngrijorărilor legate de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de alți factori externi care afectează călătoriile.

Pavlov a susținut că Sofia este cea mai realistă opțiune pentru găzduirea Eurovision, datorită aeroportului, capacității hoteliere și infrastructurii pentru evenimente mari. El a spus că discuțiile dintre hotelurile de lux și echipele implicate în organizarea Eurovision au început deja. „Este nevoie de o anumită infrastructură, iar în opinia mea doar capitala o poate asigura în prezent”, a explicat el, exprimându-și încrederea că Primăria Sofia va putea organiza evenimentul cu succes.

În același timp, el a respins informațiile privind apariția online a unor prețuri extreme la cazare. Potrivit lui Pavlov, multe dintre anunțurile care promovează apartamente la câteva mii de euro pe noapte sunt tentative speculative ale unor persoane private care speră să profite de pe urma evenimentului. El a subliniat că viitoarele reglementări ale Uniunii Europene vor înăspri controalele asupra platformelor de închirieri pe termen scurt și vor impune ca fiecare furnizor de cazare să aibă înregistrare oficială înainte ca anunțurile să poată fi publicate online.

„Nu vom ajunge la niveluri absurde de speculă”, a spus Pavlov. El a recunoscut că prețurile vor crește, cel mai probabil, pe fondul cererii ridicate, dar a estimat majorări mai realiste, de două sau trei ori peste tarifele normale ale pieței. Pavlov a apreciat că baza actuală de cazare din Sofia este de aproximativ 30.000 de paturi, în timp ce între 50.000 și 60.000 de vizitatori străini ar putea ajunge în oraș doar în săptămâna Eurovisionului.