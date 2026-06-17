Au fost reluate trenurile directe București–Istanbul, Sofia și Varna: Biletele costă de la 27 de euro.

Calea Ferată Română a reluat trenurile directe zilnice de vară din București către Turcia și Bulgaria. Biletele pornesc de la 27 de euro.

În această vară, pasagerii pot din nou să folosească trenuri directe din București spre Istanbul, Sofia și litoralul bulgăresc al Mării Negre, scrie euronews.com.

Operatorul național feroviar al României, CFR Călători, a reluat trenul internațional sezonier România, care va circula zilnic până la mijlocul lunii octombrie pe rutele Varna, Sofia și stația Istanbul-Halkalı din Istanbul.

Potrivit operatorului, rutele internaționale directe sunt menite să ofere călătorilor o alternativă „confortabilă și accesibilă”, în special pentru vacanțele de vară în Bulgaria și Turcia.

Legătura sezonieră a fost reluată pe 12 iunie odată cu lansarea rutei București–Varna, iar trenurile directe spre Sofia și Istanbul au pornit pe linie cu o zi mai târziu. Cursa va fi operată până pe 12 octombrie, iar trenul spre Varna va înceta să circule cu o zi mai devreme: plecările din România se vor opri pe 11 octombrie.

Reluarea rutelor se înscrie în tendința în creștere la nivel european a călătoriilor feroviare internaționale, pe măsură ce tot mai mulți pasageri caută o alternativă la zborurile scurte, iar trenurile de noapte câștigă din nou popularitate.

Pasagerii pot rezerva bilete cu 90 de zile înainte de călătorie online, prin site-ul CFR Călători, sau la casele și gările unde se vând bilete internaționale. După cum au precizat reprezentanții companiei, aceste rute pot fi folosite și de deținătorii de abonamente Interrail.

Rute

București – Varna. Trenul pleacă din Gara de Nord București la 10:46 și ajunge în Varna la 19:56, durata călătoriei fiind de aproximativ 9 ore și 10 minute. Trenul retur pleacă din Varna la 9:30 și ajunge în București la 16:56. Biletele la clasa a doua costă de la 27 € pe sens.

București – Sofia. Trenul pleacă din București la 10:46 și ajunge în Sofia la 20:41, durata călătoriei fiind de aproximativ 9 ore și 55 de minute. Trenul retur pleacă din Sofia la 7:00 și ajunge în București la 16:56. Tariful la clasa a doua începe de la 33,60 € pe sens.

București – Istanbul. Pentru cei care călătoresc mai departe, trenul internațional pleacă din Gara de Nord București la 10:46 și ajunge la stația Istanbul-Halkalı în dimineața următoare la 9:56, călătoria fiind nocturnă: durata aproximativă este de 23 ore și 10 minute. Trenul retur pleacă din Istanbul la 20:00 și ajunge în București la 16:56 a doua zi. Locul într-un compartiment de patru persoane costă de la 57,80 € pe sens.