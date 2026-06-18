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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Iunie 2026, 22:09
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Atacuri ucrainene asupra Moscove: SUA au publicat recomandări pentru cetățenii lor din Rusia

Ambasada Statelor Unite în Rusia a publicat recomandări pentru cetățenii săi din Federația Rusă, în contextul atacurilor cu drone ucrainene asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei.

Atacuri ucrainene asupra Moscove: SUA au publicat recomandări pentru cetățenii lor din Rusia.
Atacuri ucrainene asupra Moscove: SUA au publicat recomandări pentru cetățenii lor din Rusia.

Mesajul intitulat „Instrucțiuni pentru reacția la drone/UAV” a fost publicat pe 18 iunie, în ziua celui mai amplu atac asupra obiectivelor din Moscova și suburbii, transmite eurointegration.com.ua.

În text se menționează că recent, în regiunile de frontieră cu Ucraina din Rusia și în marile orașe din adâncul țării, au avut loc raiduri cu drone de atac și explozii.

„În caz de situație de urgență, acționați conform indicațiilor autorităților locale rusești și căutați adăpost. Dacă vedeți un UAV sau o dronă, îndepărtați-vă imediat și, dacă este necesar, căutați adăpost. Nu vă apropiați, nu atingeți, nu fotografiați UAV-ul, resturile acestuia sau obiectele aruncate de pe UAV”, se arată în instrucțiuni.

Americanii sunt avertizați că în Rusia este interzisă distribuirea fotografiilor și videoclipurilor cu consecințele atacurilor, iar aceasta poate atrage răspundere penală.

„Recomandăm din nou și reamintim insistent cetățenilor SUA să nu călătorească în Rusia”, subliniază ambasada.

După cum se știe, în noaptea de 18 iunie dronele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Kapotnia, Moscova, provocând un incendiu major la întreprindere.

Mass-media rusă numește acest atac cel mai amplu din ultimii doi ani, iar locuitorii din unele cartiere ale Moscovei s-au plâns de „ploaie de petrol”.

Sursă
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