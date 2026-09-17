Atacul nocturn al Rusiei asupra Kievului și Odessei: O dronă a lovit un bloc de locuințe.

În noaptea de 17 septembrie, armata Federației Ruse a atacat masiv Ucraina. Potrivit ultimelor date, 12 persoane au avut de suferit, inclusiv copii de 10 și 12 ani.

În sectorul Dniprovski al orașului au fost avariate o clădire de birouri și un bloc de locuințe. În sectorul Sviatoșînski a fost avariată o clădire nerezidențială, iar în sectorul Solomianski a fost distrus un depozit. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, în sectorul Holosiivski din Kiev au fost avariate fațada și geamurile unei clădiri cu patru etaje a unei instituții de învățământ superior, scrie dw.com.

În Odesa, în urma atacului Rusiei, a fost avariat un bloc de locuințe cu 19 etaje - au fost distruse apartamentele de la etajele 14-16. Șase persoane au fost rănite, dintre care doi copii, au comunicat reprezentanții administrației militare a orașului. Într-un alt sector al orașului a fost distrusă o casă particulară, iar o alta a fost avariată, fiind afectate și construcțiile gospodărești. De asemenea, au fost înregistrate avarii ale infrastructurii.

În Zaporojie, obiective industriale au fost supuse unui atac cu rachete. "Există distrugeri parțiale ale clădirilor, la unul dintre obiective a izbucnit un incendiu", a declarat șeful Administrației Militare Regionale Zaporojie, Mihail Semikin. De asemenea, au fost avariate 9 blocuri de locuințe din sectorul Șevcenkivski, iar două persoane au fost rănite.