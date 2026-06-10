Atac nocturn al Rusiei asupra orașelor Zaporojie, Odesa și Harkov.

Despre aceasta a anunțat șeful Administrației Regionale de Stat Zaporojie, Ivan Fedorov, transmite bbc.com.

Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore, trupele rusești au efectuat 817 lovituri asupra a 46 de localități din regiunea Zaporojie.

În special, a precizat Fedorov, în regiune au fost lansate 546 de drone de diferite tipuri, au fost efectuate 29 de lovituri aeriene, un atac cu lansatoare multiple de rachete și 241 de bombardamente de artilerie.

Trupele rusești au atacat noaptea cu drone Harkovul, a anunțat primarul orașului, Igor Terehov.

„Aproximativ 20 de lovituri în ultimele minute asupra districtului Holodnogorsk, în urma cărora au izbucnit incendii”, a scris el.

De asemenea, potrivit acestuia, au fost vizate lovituri și în districtele Kievski și Șevcenkivski ale orașului.

Potrivit lui Terehov, în urma loviturilor asupra districtului Holodnogorsk au fost răniți cinci oameni.

În noaptea de marți spre miercuri, Odesa a fost atacată de drone rusești, fiind înregistrate lovituri asupra a două clădiri rezidențiale, au anunțat autoritățile locale.

„Noaptea, inamicul a atacat din nou Odesa cu drone de atac. A fost înregistrată o lovitură asupra a două clădiri rezidențiale”, a scris șeful Administrației Militare a Orașului Odesa, Serghei Lîsak.