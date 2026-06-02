Atac masiv cu rachete asupra Ucrainei.

Rusia a lansat atacuri masive cu drone și rachete balistice asupra orașelor din Ucraina în noaptea de luni spre marți, 2 iunie, anunță Forțele Aeriene ale Ucrainei. Potrivit acestora, armata rusă a lansat rachete de croazieră de tip „Kalibr” dinspre Marea Caspică, scrie dw.com.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, după atacul rus au murit patru persoane, 51 au fost rănite, iar 35 au fost spitalizate. În trei cartiere ale orașului au fost întreruperi de curent electric. Șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkaciuk, a declarat că în raionul Podolsk resturi ale unei rachete doborâte au căzut pe acoperișul unei clădiri rezidențiale, a izbucnit un incendiu, iar geamurile au fost sparte.

În orașul Dnipro, în urma atacului rus au murit cinci persoane, inclusiv o femeie de 73 de ani, iar 25 au fost rănite, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale locale, Alexandru Ganja. Potrivit acestuia, unul dintre atacuri a lovit un cartier rezidențial, unde a izbucnit un incendiu.

În urma bombardării a două cartiere din Harkov, șase persoane, inclusiv o fetiță de 11 ani, au fost rănite, a scris pe canalul de Telegram șeful Administrației Militare Regionale locale, Igor Terehov.

Autoritățile orașelor din Ucraina continuă să raporteze căderi de resturi de rachete și drone, precum și lovituri în diverse locuri. Datele privind victimele și pagubele sunt în curs de actualizare.