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16 Iunie 2026, 08:55
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Atac cu drone asupra Moscovei: O rafinărie de petrol din Kapotnia, cuprinsă de flăcări

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat că rafinăria de petrol din Moscova a fost avariată de o dronă care a atacat capitala. Potrivit acestuia, nu există victime.

Atac cu drone asupra Moscovei: O rafinărie de petrol din Kapotnia, cuprinsă de flăcări.
Atac cu drone asupra Moscovei: O rafinărie de petrol din Kapotnia, cuprinsă de flăcări.

După atacul cu drone, a izbucnit un incendiu la o rafinărie de petrol în zona Kapotnia, deținută de compania „Gazprom Neft”. Este una dintre cele mai mari rafinării din Rusia: procesează până la 14 milioane de tone de materie primă pe an și acoperă aproximativ 40% din necesarul de combustibil al regiunii capitalei.

La mijlocul lunii mai, rafinăria din Kapotnia a fost deja atacată și, potrivit unor surse Reuters, și-a suspendat activitatea din motive de siguranță.

De asemenea, în localitatea Elektrostal din regiunea Moscovei a izbucnit un incendiu într-o casă de locuit — arde un apartament la etajul superior în cartierul Severnîi. Cauza incendiului este necunoscută, iar dacă acesta are legătură cu atacul cu drone asupra Moscovei rămâne neclar.

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