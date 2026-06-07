Atac armat la un festival din Ohio: Cel puțin 12 persoane au fost rănite.

Despre acest lucru a anunțat sâmbătă, 6 iunie, adjunctul șefului poliției Joseph Heffernan, adăugând că suspecții nu au fost încă reținuți, transmite dw.com.

Se pare că în incident au fost implicați cel puțin doi oameni, care probabil au tras unul în celălalt, a menționat Heffernan. Un alt angajat al poliției, Dan Gerken, a precizat că vârsta medie a victimelor este puțin peste 20 de ani.

Autoritățile verifică zona în căutarea suspecților, interoghează martorii și analizează videoclipuri de pe telefoanele mobile, a transmis agenția AFP. Potrivit postului de televiziune CNN, poliția recomandă evitarea mai multor cartiere pe durata anchetei. La fața locului se află în continuare un număr semnificativ de polițiști.

Guvernator: Suntem siguri că forțele de ordine vor găsi suspecții

„Festivalurile de vară trebuie să fie un loc sigur, unde familiile pot petrece timp împreună fără teama de violență”, a scris pe rețeaua socială X guvernatorul Ohio, Mike DeWine. „Suntem siguri că forțele de ordine vor găsi suspecții implicați în această crimă fără sens”, a adăugat el.

Potrivit organizației non-profit Gun Violence Archive, care ține statistici privind episoadele de violență cu arme de foc în SUA, de la începutul anului în țară au avut loc cel puțin 170 de incidente în masă cu împușcături.

Old West End este un festival anual de două zile în cartierul istoric Toledo, cu case victoriene. Evenimentul urma să înceapă cu o paradă și să includă muzică live și o componentă gastronomică.