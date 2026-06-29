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euronews.com logoeuronews
29 Iunie 2026, 12:42
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Atac armat în zona pentru fani la Cupa Mondială din California: O persoană a murit

Un atac armat a avut loc în piața San Pedro, unul dintre puținele locuri din zona golfului San Francisco unde suporterii pot urmări meciurile Cupei Mondiale pe ecrane mari în aer liber.

Atac armat în zona pentru fani la Cupa Mondială din California: O persoană a murit.
Atac armat în zona pentru fani la Cupa Mondială din California: O persoană a murit.

Cel puțin o persoană a murit și alta a fost grav rănită în urma unui schimb de focuri într-un cartier de divertisment popular din California, unde a fost amenajată o zonă pentru fani a Campionatului Mondial de Fotbal, au anunțat polițiștii locali, scrie euronews.com.

Totodată, instituția a subliniat că în momentul împușcăturilor nu erau difuzate meciuri de fotbal în zonă.

„Una dintre victime a murit la fața locului. Cea de-a doua a fost transportată la un spital local cu răni care îi pun viața în pericol”, se arată în comunicatul poliției din San Jose, publicat pe X.

„Acest incident este investigat ca o crimă. Mai multe străzi adiacente au fost închise în zonă”, au adăugat autoritățile.

Atacul armat a avut loc în Piața San Pedro, unul dintre mai multe locuri din zona golfului San Francisco unde se adună suporterii pentru a urmări meciurile Campionatului Mondial pe ecrane mari, în aer liber.

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