Atac armat în zona pentru fani la Cupa Mondială din California: O persoană a murit.

Un atac armat a avut loc în piața San Pedro, unul dintre puținele locuri din zona golfului San Francisco unde suporterii pot urmări meciurile Cupei Mondiale pe ecrane mari în aer liber.

Cel puțin o persoană a murit și alta a fost grav rănită în urma unui schimb de focuri într-un cartier de divertisment popular din California, unde a fost amenajată o zonă pentru fani a Campionatului Mondial de Fotbal, au anunțat polițiștii locali, scrie euronews.com.

Totodată, instituția a subliniat că în momentul împușcăturilor nu erau difuzate meciuri de fotbal în zonă.

„Una dintre victime a murit la fața locului. Cea de-a doua a fost transportată la un spital local cu răni care îi pun viața în pericol”, se arată în comunicatul poliției din San Jose, publicat pe X.

„Acest incident este investigat ca o crimă. Mai multe străzi adiacente au fost închise în zonă”, au adăugat autoritățile.

Atacul armat a avut loc în Piața San Pedro, unul dintre mai multe locuri din zona golfului San Francisco unde se adună suporterii pentru a urmări meciurile Campionatului Mondial pe ecrane mari, în aer liber.