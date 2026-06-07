Armata SUA este pregătită să efectueze primele execuții militare după jumătate de secol.

Armata SUA este pregătită să execute patru deținuți condamnați la moarte, dacă președintele SUA, Donald Trump, va da un astfel de ordin — aceasta va fi prima execuție militară în SUA în mai bine de jumătate de secol, raportează ABC, după ce a consultat un document intern al armatei.

Din document reiese că planul intitulat „Operațiunea Justiție Decisivă”, emis în februarie, prevede ca oficialii armatei să coordoneze acțiunile cu Biroul Federal al Penitenciarelor pentru transferul condamnaților din lagărele disciplinare din Kansas către centrul federal de execuții din Indiana. Exact acolo Departamentul de Justiție a efectuat o serie de execuții ne-militare în primul mandat al lui Trump, scrie postul de televiziune.

În SUA nu au fost executați militari din 1961. Atunci, soldatul John Bennett a fost executat pentru viol și tentativă de omor asupra unei fetițe de 11 ani în Austria, precizează ABC.

În același timp, reprezentanta armatei Cynthia Smith a declarat că serviciul desfășoară exerciții de planificare a execuțiilor, la fel ca pentru alte misiuni potențiale, deoarece militarii încearcă în mod regulat să anticipeze ordinele Casei Albe.

„Exercițiile legate de această operațiune au fost efectuate regulat în ultimii 20 de ani. Aceste exerciții sunt o componentă standard a planificării și pregătirii noastre ulterioare, în cazul în care președintele va aproba pedeapsa cu moartea”, a spus Smith, adăugând că până acum nu a fost primit un ordin concret de la președinte.

Anul trecut, Trump a semnat un decret privind reintroducerea pedepsei cu moartea pentru crimele comise în Washington, invocând statutul special al capitalei. Atunci, Ministerul Justiției al țării a promis să urmărească extinderea aplicării pedepsei cu moartea pe întreg teritoriul SUA.

În aprilie anul acesta, Ministerul Justiției din SUA a anunțat o direcție spre restabilirea execuțiilor la nivel federal, anularea moratoriului și extinderea metodelor disponibile pentru executarea pedepselor, inclusiv împușcarea.