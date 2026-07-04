Armata rusă a atacat orașul Sumî cu bombe aeriene și drone: Patru persoane au murit.

Vineri seara, 3 iulie, armata rusă a lansat atacuri masive cu drone și rachete aeriene asupra orașului Sumî. Potrivit administrației militare regionale, patru persoane au murit, iar alte 27 au fost rănite.

În urma unui atac rusesc cu bombe aeriene și drone asupra centrului orașului Sumî, au murit patru persoane. Alte 27 au fost rănite, printre care șapte copii. Despre aceasta a anunțat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 4 iulie, șeful Administrației Militare Regionale Sumî, Oleg Grigorov, transmite dw.com.

Autoritățile au precizat că unul dintre proiectile a lovit sectorul rezidențial al districtului Kovpakivski. „În epicentrul loviturii se află un bloc de locuințe cu mai multe etaje, un magazin, o stradă. La fața locului erau mulți oameni”, a declarat Grigorov.

Potrivit lui Grigorov, printre cei patru morți se numără o fetiță de cinci ani, pe care medicii nu au reușit să o salveze, precum și mama ei. Unul dintre răniți a decedat ulterior în spital din cauza rănilor. Majoritatea victimelor au suferit răni grave.

Forțele Armate ale Federației Ruse au atacat și Zaporojie

Seara zilei de 3 iulie, Forțele Armate ale Federației Ruse au atacat cu rachete și drone orașul Zaporojie, a anunțat șeful Administrației Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov. Au fost lovite clădiri rezidențiale și nerezidențiale, precum și o întreprindere industrială.

Potrivit autorităților din Zaporojie, atacul asupra orașului a dus la moartea a doi localnici, iar 21 de persoane au fost rănite. De asemenea, se relatează că Federația Rusă a lovit regiunile Odesa și Herson.