theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
4 Iulie 2026, 10:45
1 466
Copiază linkul
Link copiat

Armata rusă a atacat orașul Sumî cu bombe aeriene și drone: Patru persoane au murit

Vineri seara, 3 iulie, armata rusă a lansat atacuri masive cu drone și rachete aeriene asupra orașului Sumî. Potrivit administrației militare regionale, patru persoane au murit, iar alte 27 au fost rănite.

Armata rusă a atacat orașul Sumî cu bombe aeriene și drone: Patru persoane au murit.
Armata rusă a atacat orașul Sumî cu bombe aeriene și drone: Patru persoane au murit.

În urma unui atac rusesc cu bombe aeriene și drone asupra centrului orașului Sumî, au murit patru persoane. Alte 27 au fost rănite, printre care șapte copii. Despre aceasta a anunțat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 4 iulie, șeful Administrației Militare Regionale Sumî, Oleg Grigorov, transmite dw.com.

Autoritățile au precizat că unul dintre proiectile a lovit sectorul rezidențial al districtului Kovpakivski. „În epicentrul loviturii se află un bloc de locuințe cu mai multe etaje, un magazin, o stradă. La fața locului erau mulți oameni”, a declarat Grigorov.

Potrivit lui Grigorov, printre cei patru morți se numără o fetiță de cinci ani, pe care medicii nu au reușit să o salveze, precum și mama ei. Unul dintre răniți a decedat ulterior în spital din cauza rănilor. Majoritatea victimelor au suferit răni grave.

Forțele Armate ale Federației Ruse au atacat și Zaporojie

Seara zilei de 3 iulie, Forțele Armate ale Federației Ruse au atacat cu rachete și drone orașul Zaporojie, a anunțat șeful Administrației Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov. Au fost lovite clădiri rezidențiale și nerezidențiale, precum și o întreprindere industrială.

Potrivit autorităților din Zaporojie, atacul asupra orașului a dus la moartea a doi localnici, iar 21 de persoane au fost rănite. De asemenea, se relatează că Federația Rusă a lovit regiunile Odesa și Herson.

Armata rusă a atacat orașul Sumî cu bombe aeriene și drone: Patru persoane au murit

Armata rusă a atacat orașul Sumî cu bombe aeriene și drone: Patru persoane au murit

Armata rusă a atacat orașul Sumî cu bombe aeriene și drone: Patru persoane au murit

Armata rusă a atacat orașul Sumî cu bombe aeriene și drone: Patru persoane au murit

Armata rusă a atacat orașul Sumî cu bombe aeriene și drone: Patru persoane au murit

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici