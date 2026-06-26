Armata României a ridicat în aer elicopterul IAR 330 Puma în timpul unui atac cu drone la graniță.

În noaptea de joi spre vineri, 26 iunie, autoritățile române au emis un nou mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, privind noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea graniței.

Elicopterul IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române a monitorizat ținte aeriene la 31 kilometri est de Sulina, scrie HotNews, citând Ministerul Apărării Naționale al României (MApN), transmite zdg.md.

„În noaptea de 25 spre 26 iunie, Federația Rusă a efectuat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și infrastructurale din Ucraina, în zona frontierei fluviale cu România.

La ora 03:57 a decolat elicopterul IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române pentru a monitoriza situația aeriană și a urmări mișcarea țintelor aeriene la 31 km est de Sulina”, a anunțat dimineața zilei de 26 iunie Ministerul Apărării Naționale.

Centrul Național de Conducere a Apărării al României a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre introducerea măsurilor de alarmă pentru populația din partea de nord a județului Tulcea; mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 03:47. Alarmarea aeriană a fost anulată la ora 04:23.

„Nu au fost raportate intruziuni neautorizate sau cazuri de coliziune a vreunui aparat de zbor cu solul. Sistemul MApN informează în timp real structurile aliate despre situația generată de aceste atacuri și menține un contact permanent cu acestea”, au declarat reprezentanții Ministerului Apărării din România.

Potrivit informațiilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, după transmiterea mesajului RO-Alert, instituția nu a fost notificată despre necesitatea intervenției echipelor operative și nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112.

„Reiterăm că scopul atacurilor Federației Ruse nu este teritoriul României, însă în acest context geopolitic pregătirea și informarea populației sunt foarte importante! Siguranța fiecăruia dintre noi începe cu autoapărarea și aplicarea măsurilor minime care trebuie luate în primele minute după primirea mesajelor de alarmă. Citiți cu atenție mesajele primite, luați măsuri de autoapărare și adăpostire, dacă situația o cere, apelați numărul unic de urgență 112 dacă observați că din spațiul aerian cad obiecte sau dacă siguranța și integritatea dumneavoastră sunt amenințate”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea.

În ultimii ani, în România au fost înregistrate mai multe incidente cauzate de atacurile Rusiei asupra Ucrainei: de la descoperirea repetată a unor fragmente de drone pe teritoriul său, până la incidentul din Galați, când o dronă a lovit un bloc de locuințe, rănind două persoane.