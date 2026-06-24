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g4media.ro logog4media
24 Iunie 2026, 17:24
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Armata României a integrat complet sistemul american anti-dronă Merops

Ministerul Apărării din România a anunțat finalizarea integrării sistemului anti-dronă Merops, livrat de Statele Unite în cadrul parteneriatului strategic bilateral.

Armata României a integrat complet sistemul american anti-dronă Merops.
Armata României a integrat complet sistemul american anti-dronă Merops.

Sistemul a fost deja pus în funcțiune și integrat în circuitul de apărare al armatei române, informează g4media.ro.

Declarația Ministerului Apărării din România a fost făcută pe fondul creșterii numărului de cazuri de pătrundere a dronelor rusești în spațiul aerian al țării. Ultimul incident de acest fel s-a încheiat cu o dronă care a lovit o casă rezidențială în orașul Galați, rezultând două persoane rănite.

Potrivit instituției, România folosește deja avioane de vânătoare F-16 pentru interceptarea dronelor, însă astfel de operațiuni rămân dificile din cauza riscului utilizării armamentului în zone dens populate.

Înainte de punerea în funcțiune, sistemul Merops a trecut prin etape de testare, evaluare și verificare operațională.

Statul Major General al Forțelor Armate ale României a declarat că adaptează constant sistemul de supraveghere și protecție a spațiului aerian pentru a crește nivelul de reacție și siguranța populației.

Merops reprezintă o soluție tehnologică bazată pe algoritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni mici la altitudini joase.

Potrivit Ministerului Apărării, implementarea sistemului întărește capacitățile armatei de a identifica și contracara amenințările din partea dronelor, completând măsurile existente de protecție a spațiului aerian.

„Armata României continuă să dezvolte și să modernizeze capacitățile de apărare antiaeriană și luptă împotriva sistemelor drone, în strânsă coordonare cu aliații și partenerii, pentru a răspunde eficient provocărilor moderne de securitate și a asigura protecția cetățenilor și teritoriului țării”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării din România.

Sursă
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