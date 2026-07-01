Armata israeliană a interceptat un avion bulgar din cauza unei alerte false de deturnare.

Forțele Aeriene ale Tzahal au interceptat un avion de pasageri al companiei bulgare Electra Airways, care efectua zborul din Varșovia spre Tel Aviv.

Cauza acestui incident a fost informația despre o posibilă deturnare transmisă de la bordul aeronavei. Totuși, alarma s-a dovedit a fi falsă. Pilotul avionului, care avea la bord 180 de pasageri, a activat accidental codul internațional de urgență pentru deturnare Squawk 7500 în timpul zborului deasupra teritoriului Turciei. Despre aceasta raportează The Times of Israel.

După ce pilotul și-a dat seama de greșeală și a contactat serviciul de control al traficului aerian, a anulat semnalul de urgență. Cu toate acestea, serviciile speciale israeliene și comandamentul Forțelor Aeriene au decis să acționeze conform protocolului de apărare. Conform regulilor de securitate din Israel, orice astfel de semnal activează automat sistemul de apărare antiaeriană în stare de alertă. Negările verbale ale echipajului nu sunt considerate suficiente pentru anularea alarmei, deoarece există riscul ca piloții să raporteze situația sub presiunea teroriștilor.

Conform regulilor stabilite, două avioane de vânătoare israeliene au fost ridicate imediat în aer pentru interceptare, inspecția vizuală a cabinei și a salonului prin hublouri, precum și pentru blocarea accesului la granița de stat.

Avionului i s-a interzis să intre în spațiul aerian al Israelului, motiv pentru care s-a decis redirecționarea către Cipru. Totuși, autoritățile cipriote au refuzat aterizarea, invocând o încărcare mare a aeroportului. Echipajul a decis să îndrepte avionul spre Bulgaria. Aeronava, însoțită de avioane de vânătoare ale Bulgariei și Turciei, a aterizat în orașul Burgas, unde se află baza companiei aeriene Electra Airways.

Un incident similar a avut loc în februarie, când avioane de vânătoare ale Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) au fost ridicate pentru a însoți un zbor Wizz Air din Londra către Tel Aviv, amintește publicația. Zborul a fost nevoit să se întoarcă în Regatul Unit din cauza unui „mesaj amenințător” primit pe telefonul unuia dintre pasageri.