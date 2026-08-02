Armata intervine de urgență pe Dunăre: O stânca va fi detonată pentru a devia cursul de apă spre centrala de la Cernavodă.

Armata intervine astăzi de urgență pe Dunăre și pregătește să arunce în aer o stâncă pentru a devia cursul apei astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă.

Asta după ce debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Situația este critică și în Ungaria, care închide complet astăzi centrala nucleară de pe Dunăre, scrie eurointegration.com.ua, despre aceasta anunță Digi24.

Autoritățile române efectuează ultimele măsurători înainte de explozia stâncii. Potrivit oficialilor, această operațiune este necesară deoarece, din cauza stâncii, se formează curenți, iar cantitatea cea mai mare de apă curge pe brațul Bala, nu pe Dunărea Veche, și anume în Cernavodă, unde este nevoie de ea pentru răcirea reactoarelor centralei nucleare.

Agenția pentru Resurse de Apă din România a anunțat că această operațiune este extrem de complexă și există riscul ca ea să nu dea rezultate.

Necesitatea unor astfel de măsuri a apărut din cauza scăderii bruște a nivelului apei în Dunăre, care a devenit cel mai scăzut din ultimii 30 de ani în România. Acest lucru a pus o presiune serioasă asupra sistemului energetic al țării. Ministerul Energiei a convocat luni marii consumatori industriali pentru a găsi o soluție privind economisirea energiei electrice în orele de vârf, adică seara. Guvernul îndeamnă companiile să își mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce încărcarea rețelei.

La 28 iulie, România a oprit funcționarea unui reactor de la centrala nucleară din orașul Cernavodă din cauza nivelului scăzut al apei în Dunăre, provocat de vremea secetoasă.

La 31 iulie, ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, în timpul unei discuții cu omologul ucrainean Andrii Sibiha, a discutat cu acesta modalitățile de asigurare a livrărilor de energie electrică din Ucraina, ținând cont de capacitățile sale de producție și de graficul lucrărilor tehnice de mentenanță.

O situație energetică dificilă se observă și în Ungaria – premierul Peter Magyar a anunțat că funcționarea singurei centrale nucleare din țară, „Paks”, va fi oprită complet duminică, 2 august, din cauza scăderii bruște a nivelului apei în Dunăre.