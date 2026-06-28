Argentina va acorda „pașapoarte de aur” contra sumei de 500.000 de dolari.

Argentina se pregătește să lanseze un program prin care se poate obține cetățenia țării prin investiții.

Despre aceasta a anunțat ziarul Financial Times pe 27 iunie, transmite meduza.io.

Sursele publicației au declarat că Argentina va începe să emită pașapoarte în schimbul unei donații nerambursabile de aproximativ 500.000 de dolari sau a achiziționării de obligațiuni de stat în valoare de un milion de dolari. Interlocutorii ziarului au menționat că condițiile programului pot fi modificate.

Autoritățile țării speră că programul așa-numitelor pașapoarte de aur va ajuta Argentina să plătească în următorii ani zeci de miliarde de dolari din datorii.

Ministerul Economiei din Argentina, responsabil de program, a refuzat să comenteze.

Dacă programul va fi aprobat, Argentina va deveni una dintre cele mai mari țări care oferă cetățenie contra investiții. În același timp, pașaportul argentinian va permite călătorii fără viză în aproape 170 de țări – mai mult decât orice alt pașaport obținut prin investiții.

Argentina a devenit o destinație pentru relocare după începutul războiului dintre Rusia și Ucraina. În acest context, în 2025 Argentina a înăsprit legislația privind migrația. După cum scrie FT, autoritățile au decis să înăsprească legile inclusiv pentru a introduce programul de obținere a cetățeniei prin investiții.

În ultimii ani, programele de „pașapoarte de aur” au început să fie desființate de autoritățile țărilor europene. Comisia Europeană a îndemnat statele membre UE să anuleze cetățenia deja acordată prin astfel de scheme cetățenilor ruși și belaruși.