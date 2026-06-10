Araghchi: Niciun atac al SUA nu va rămâne fără răspuns.

Cu o zi înainte, Statele Unite au efectuat mai multe lovituri asupra Iranului, după ce forțele iraniene au doborât un elicopter american Apache.

„În ciuda înfrângerilor suferite pe câmpul de luptă, Statele Unite au decis să ne testeze hotărârea. Forțele noastre armate puternice nu vor lăsa fără răspuns niciun atac sau amenințare”, a declarat ministrul de Externe iranian pe rețeaua socială X (citat de CNN). El a îndemnat forțele americane să părăsească regiunea dacă „vor să rămână în siguranță”.

Această declarație a fost făcută după ce Statele Unite au lansat primele lovituri asupra sistemelor de apărare antiaeriană și radarelor iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, au relatat pentru CNN doi oficiali.