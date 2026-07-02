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delo.ua logodelo
2 Iulie 2026, 21:55
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Arabia Saudită și-a reluat aproape complet exporturile de petrol la nivelul dinaintea războiului

Arabia Saudită aproape și-a restabilit volumele de export de țiței brut dinaintea războiului, după reluarea tranzitului petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Arabia Saudită și-a reluat aproape complet exporturile de petrol la nivelul dinaintea războiului.
Arabia Saudită și-a reluat aproape complet exporturile de petrol la nivelul dinaintea războiului.

În ultimele șase zile, țara a livrat aproximativ 6,3 milioane de barili de petrol pe zi, nivelul mediu estimat pentru 2025, transmite delo.ua.

Acesta este unul dintre cele mai clare semnale de normalizare a livrărilor din Golful Persic după încheierea unui acord temporar de pace între SUA și Iran.

Joi, patru supertancuri ale companiei saudite Bahri, cu o capacitate totală de aproximativ 8 milioane de barili, au fost înregistrate în Golful Oman după încărcarea la terminalul de export Ras Tanura. Creșterea livrărilor este susținută și de expedierea din portul Yanbu, de pe coasta Mării Roșii.

Nivelul actual al exportului depășește semnificativ cifrele din iunie, când, potrivit estimărilor Bloomberg, Arabia Saudită a exportat aproximativ 4,5 milioane de barili de petrol pe zi.

În același timp, sunt reluate și livrările din alte țări din regiune. Emiratele Arabe Unite au revenit deja la nivelul de export pre-criză, de peste 3,9 milioane de barili pe zi. Potrivit unui oficial american, volumul total al transportului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz depășește acum 10 milioane de barili pe zi.

Pe fondul creșterii livrărilor, contractele futures pentru petrol au pierdut în ultimele săptămâni tot câștigul obținut în timpul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Participanții la piață evaluează ritmul revenirii exporturilor din regiune la nivel normal și impactul volumelor suplimentare asupra echilibrului global dintre cerere și ofertă.

Potrivit Bloomberg, compania de stat Saudi Aramco a vândut, de asemenea, cel puțin 6 milioane de barili de petrol brut cumpărătorilor asiatici pe bază spot, diferit de practica sa obișnuită de contracte pe termen lung.

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