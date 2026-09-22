Arabia Saudită a repornit una dintre cele mai mari conducte petroliere din lume.

Arabia Saudită a reluat funcționarea conductei petroliere East-West după o oprire de nouă zile din cauza atacurilor cu drone și ar putea relua deja marți exporturile din portul Yanbu de la Marea Roșie.

După reluarea funcționării, conducta operează la capacitate redusă. Saudi Aramco încearcă să restabilească pomparea la 4 milioane de barili pe zi, însă revenirea completă ar putea dura câteva săptămâni, transmite epravda.com.ua.

Din cauza întreruperilor în livrările prin Strâmtoarea Ormuz, Arabia Saudită redirecționa prin conducta East-West circa 4 milioane de barili de petrol pe zi — aproximativ 4% din oferta mondială.

Reluarea funcționării conductei a contribuit la scăderea prețurilor petrolului: Brent s-a ieftinit cu peste 2 dolari pe baril, până la cel mai redus nivel din 8 septembrie.