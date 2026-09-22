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epravda.com.ua logoepravda
22 Septembrie 2026, 21:47
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Arabia Saudită a repornit una dintre cele mai mari conducte petroliere din lume

Arabia Saudită a reluat funcționarea conductei petroliere East-West după o oprire de nouă zile din cauza atacurilor cu drone și ar putea relua deja marți exporturile din portul Yanbu de la Marea Roșie.

Arabia Saudită a repornit una dintre cele mai mari conducte petroliere din lume.
Arabia Saudită a repornit una dintre cele mai mari conducte petroliere din lume.

După reluarea funcționării, conducta operează la capacitate redusă. Saudi Aramco încearcă să restabilească pomparea la 4 milioane de barili pe zi, însă revenirea completă ar putea dura câteva săptămâni, transmite epravda.com.ua.

Din cauza întreruperilor în livrările prin Strâmtoarea Ormuz, Arabia Saudită redirecționa prin conducta East-West circa 4 milioane de barili de petrol pe zi — aproximativ 4% din oferta mondială.

Reluarea funcționării conductei a contribuit la scăderea prețurilor petrolului: Brent s-a ieftinit cu peste 2 dolari pe baril, până la cel mai redus nivel din 8 septembrie.

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