Aproximativ 1.000 de decese în plus, înregistrate după valul record de căldură din Franța.

Căldura extremă care a cuprins Franța săptămâna aceasta a dus la aproximativ 1.000 de decese în plus, a anunțat Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunile unde a fost activat cel mai înalt nivel de avertizare privind canicula, transmite euronews.com.

În Franța se trag concluzii după valul fără precedent de caniculă care a cuprins țara săptămâna aceasta. Principalul efect negativ al acestor condiții extreme este creșterea excesivă a mortalității, în special în rândul grupurilor vulnerabile.

„Din 24 iunie au fost înregistrate aproximativ 1.000 de decese suplimentare comparativ cu numărul de decese din lunile precedente”, se arată într-un comunicat publicat duminică de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Au fost cele mai afectate regiunile unde a fost emisă avertizarea roșie de caniculă, în special Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Bretania, Centru-Val de Loire, Normandia și Pays de la Loire, au anunțat autoritățile, adăugând că 85% dintre decedați aveau vârsta de 65 de ani și peste.

În unele zone din Franța, temperatura a depășit săptămâna aceasta 40°C, ceea ce a crescut presiunea asupra spitalelor și serviciilor de urgență, în contextul unei creșteri bruște a numărului de apeluri.

Peste treizeci de departamente au fost sub avertizare roșie pentru cea mai mare parte a săptămânii, iar miercuri țara a înregistrat cea mai fierbinte zi din istoria observațiilor: temperatura medie zilnică a atins 30°C.

La Paris, autoritățile au interzis consumul de alcool în spațiile publice în weekend pentru a reduce presiunea asupra serviciilor de urgență, iar Marșul Mândriei programat pentru sâmbătă a fost amânat.

Pe parcursul săptămânii, locuitorii au mers în număr mare în parcuri și pe malurile canalelor urbane pentru a scăpa de caniculă, în timp ce autoritățile au avertizat asupra pericolului înotului nesupravegheat după ce vineri seara un bărbat s-a înecat în canalul Saint-Martin.

„Am spus-o deja și o repetăm: înotul în afara orelor stabilite, când este permis doar sub supravegherea salvamarilor, și în afara zonelor protejate este periculos”, a scris pe X primarul Parisului, Emmanuel Grégoire.

La Lyon, a murit fotbalistul clubului de Liga 2 „Guingamp”, Kenzo Kis, care s-a înecat în râul Ron, cel mai probabil în timp ce înota într-un loc neautorizat.

Într-un comunicat al „Guingamp” se spune că clubul este „profund întristat” de vestea morții fotbalistului în vârstă de 21 de ani.

„En Avant Guingamp transmite cele mai sincere condoleanțe familiei lui Kenzo Kis și tuturor apropiaților săi și le oferă sprijin deplin în această perioadă dificilă”, au adăugat reprezentanții clubului.

Valul actual de caniculă se încheie în Franța în acest weekend. De duminică, pe cea mai mare parte a teritoriului țării va reveni o vreme caldă de vară, apropiată de normele climatice.

Canicula fără precedent a afectat și alte țări europene.

Marea Britanie a înregistrat vineri cea mai fierbinte zi de iunie din istoria observațiilor.

Serviciul Național de Meteorologie Met Office a anunțat că, conform datelor preliminare, în satul Santon Downham din comitatul Suffolk temperatura a atins 37,3 °C.

În Spania și Germania termometrele au depășit de asemenea 40 °C. În Polonia, duminică, în unele regiuni temperatura poate ajunge până la 42 de grade Celsius.