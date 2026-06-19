Aproape o zi de zbor: Qantas a ales ruta pentru cel mai lung zbor de pe planetă.

Compania aeriană australiană Qantas a ales prima destinație pentru unul dintre cele mai ambițioase proiecte din istoria aviației civile.

Exact ruta dintre Sydney și Londra va deveni punctul de plecare pentru programul Project Sunrise, care ar trebui să stabilească un nou standard pentru zborurile de lungă durată, transmite naked-science.ru.

Primul zbor direct între cel mai mare oraș din Australia și aeroportul londonez Heathrow este planificat pentru octombrie 2027. Vânzarea biletelor va începe cu câteva luni înainte — în februarie.

Ideea Project Sunrise a apărut încă din 2017. Atunci, Qantas și-a propus o sarcină care mult timp a fost considerată practic imposibilă: să asigure o legătură aeriană directă între coasta de est a Australiei și Europa fără escală.

Directorul general al companiei aeriene, Vanessa Hudson, a subliniat că operatorul intenționează să îndeplinească promisiunea făcută acum aproape zece ani.

„În 2017 am declarat că Qantas va depăși ultima frontieră a aviației de lungă durată și va conecta direct Australia cu Londra. Acum acest obiectiv devine realitate”, a remarcat ea.

Noul traseu va permite reducerea timpului total de călătorie cu aproximativ patru ore comparativ cu opțiunile tradiționale de zbor prin hub-urile din Orientul Mijlociu sau Asia.

Pentru realizarea proiectului, Airbus a dezvoltat o versiune specială a avionului A350-1000ULR, creată la comandă pentru Qantas. Aeronava poate parcurge peste 18.500 de kilometri fără realimentare și poate rămâne în aer aproximativ 22 de ore, ceea ce o face unul dintre cele mai longevive avioane de pasageri din lume.

Primul exemplar este deja în programul de testare la Toulouse. Zborul său inaugural de test a avut loc pe 2 iunie 2026.

În total, operatorul australian a comandat 12 astfel de aeronave. Inițial, livrările erau așteptate în 2026, însă Airbus a fost nevoit să ajusteze calendarul din cauza problemelor în lanțurile de aprovizionare.

În ciuda amânării termenelor, pregătirile pentru lansarea zborurilor istorice sunt în plină desfășurare. Viitorii piloți și însoțitori de bord urmează instruire pe simulatoare specializate și acumulează experiență la British Airways și Cathay Pacific — companii aeriene cu vastă experiență în efectuarea zborurilor ultra-lungi.

Dacă planurile vor fi realizate conform termenelor stabilite, încă din toamna anului 2027 pasagerii vor putea parcurge distanța dintre Australia și Regatul Unit cu un singur zbor, fără escale, schimb de avion sau așteptare în aeroporturile de tranzit.