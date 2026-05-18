rfi
18 Mai 2026, 07:09
Aproape 900 de kilometri de ambuteiaje, înregistrate în Franța

În Franța, weekendul prelungit cu ocazia sărbătorii Înălțării Domnului s-a încheiat cu ambuteiaje pentru mulți turiști. Duminică, 17 mai, au fost înregistrate peste 873 de kilometri de ambuteiaje.

Organizația responsabilă de prognoza traficului rutier a caracterizat situația drept „excepțională” și anterior a atribuit acestei zile nivelul roșu de pericol pentru cei care se întorc în toată Franța, scrie rfi.fr.

Cea mai aglomerată șosea a fost autostrada A10, care leagă Bordeaux de Paris: aici au fost înregistrate 145 de kilometri de ambuteiaje. Urmează A9 între Orange și Spania — 53 de kilometri, precum și „autostrada soarelui” A7 — 83 de kilometri de blocaje între Lyon și Marea Mediterană. Pe A11, între Paris și Nantes, au fost aproape 53 de kilometri de ambuteiaje.

Cea mai mare cantitate de ambuteiaje din Franța a fost înregistrată la prânz, miercuri, 8 mai 2024. Atunci, pe drumuri s-au format 2.125,80 km de blocaje, ceea ce corespunde unui ambuteiaj continuu între Atena și Paris. O altă comparație pentru o astfel de lungime a ambuteiajelor este 24 de ore de condus continuu fără oprire.

Pe 8 mai 2024, din cauza mai multor zile libere consecutive, francezii au plecat în masă în vacanță sau în weekenduri prelungite. Regiunile cele mai afectate au fost Île-de-France, valea Ronului și coasta mediteraneană, unde ambuteiajele au persistat până târziu în noapte. 

rfi
