Aproape 100 de delfini au eșuat pe litoralul românesc de la începutul anului. Potrivit specialiștilor, este vorba despre 97 de cazuri, depășind deja numărul înregistrat pe tot parcursul anului trecut.

Cele mai multe dintre animalele moarte au fost găsite pe plajele din nordul litoralului românesc al Mării Negre. Cercetătorii avertizează că mortalitatea ridicată a delfinilor ar putea fi cauzată de mai mulți factori care afectează negativ ecosistemul marin, informează stirileprotv.ro.

Dintre cauzele posibile, specialiștii menționează consecințele războiului din Ucraina asupra Mării Negre, inclusiv exploziile subacvatice și traficul intens al navelor militare. Acești factori pot perturba capacitatea delfinilor de a se orienta în spațiu și de a comunica între ei, ceea ce crește riscul de dezorientare și eșuare pe țărm.

O altă problemă gravă rămâne pescuitul. Potrivit experților, mulți delfini se încurcă în plasele de pescuit sau în echipamentele abandonate în mare. În multe cazuri, animalele mor prin sufocare înainte ca cineva să apuce să le acorde ajutor.

Organizațiile ecologiste califică situația drept alarmantă și cer măsuri mai eficiente pentru protecția mamiferelor marine. În Marea Neagră trăiesc trei specii de delfini, toate fiind protejate de legislația națională și internațională.

Experții continuă să monitorizeze evoluția situației. Ei subliniază că un număr atât de mare de cazuri de eșuare a delfinilor pe țărm, chiar în prima jumătate a anului, ridică întrebări serioase privind starea ecosistemului Mării Negre și presiunea tot mai mare asupra faunei marine.