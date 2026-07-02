Apartenența osemintelor din Maastricht ale mușchetarului d’Artagnan nu a fost dovedită.

Experții olandezi au ajuns la o nouă concluzie privind oasele descoperite în nava unei biserici din Maastricht, despre care se presupunea că i-ar fi aparținut mușchetarului francez d'Artagnan.

Primăria Maastricht a precizat că specialiștii nu au ajuns încă la un consens privind apartenența scheletului, transmite rtl.lu.

„Caracteristicile scheletului corespund celor cunoscute istoric despre d’Artagnan, dar nu sunt suficient de precise pentru a-l identifica definitiv. Prin urmare, sunt necesare cercetări suplimentare”, au declarat autoritățile orașului.

Deși în timpul săpăturilor inițiale au fost făcute greșeli, cercetările arheologice, istorice și genetice suplimentare pot oferi speranță în identificarea rămășițelor, spun reprezentanții primăriei.

„Rezultatele actuale ale cercetărilor nu confirmă identificarea, dar nici nu o exclud”, concluzionează autoritățile orașului.

Se presupune că arheologul Wim Dijkman, care a găsit oasele, le-a atins cu mâinile, ceea ce complică analiza ADN-ului. În plus, oasele nu au fost transportate corect, acestea au fost predate municipalității Maastricht în două pungi de supermarket și mai multe recipiente din plastic. În prezent, scheletul se află la Universitatea Saxonă de Științe Aplicate din Deventer.

Nobilul gascon Charles de Batz de Castelmore, cunoscut drept d'Artagnan, a murit în timpul asediului Maastrichtului din 1673. Locul în care se află mormântul său nu este cunoscut. De Castelmore l-a inspirat pe Alexandre Dumas să creeze celebrul erou din „Cei trei mușchetari”.