Numărul „8647”, folosit de obicei pentru a exprima dezacordul față de politica lui Trump, a apărut joi pe peluza de pe National Mall, cu câteva zile înainte ca în zonă să se adune mulțimi uriașe pentru lupta UFC care va avea loc duminică, chiar de ziua de naștere a președintelui SUA, scrie eurointegration.com.ua cu referire la cnn.com.

Imaginile de pe o cameră web în timp real, filmate de pe vârful Monumentului Washington, arată că cifrele par a fi iarba uscată de-a lungul unei porțiuni semnificative a National Mall.

Potrivit martorilor, în jurul orei 13:00 mai multe vehicule ale serviciilor de urgență au blocat accesul în zonă, iar o echipă de parașutiști „Golden Knights” ai armatei SUA a aterizat pe National Mall.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat pentru CNN: „Oricine participă la violență politică sau susține cultura uciderii trebuie condamnat cu cea mai mare severitate”.

Serviciul Secret și FBI au redirecționat solicitările de comentarii către Poliția Parcurilor Naționale ale SUA, care, potrivit acestor agenții, investighează urmele respective.

O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru CNN că Serviciul Secret va coopera cu Poliția Parcurilor Naționale atunci când autoritățile vor identifica un suspect.

Un reprezentant al Poliției Parcurilor Naționale a menționat că motivul schimbării culorii ierbii nu este încă stabilit. Potrivit acestuia, au fost prelevate probe pentru analiză.

Un reprezentant al Departamentului de Interne, care răspunde de National Mall, a numit aceste inscripții „un act de vandalism nebunesc” într-un comunicat.

„Orice amenințare la adresa președintelui este tratată foarte serios de departament, iar poliția parcurilor noastre investighează acest incident și va trage la răspundere vinovații”, a spus purtătorul de cuvânt.

Cifrele „86 47” au fost folosite pentru a exprima opoziția față de Trump, deși administrația sa le-a considerat o amenințare la adresa președintelui.

În aprilie, fostul director FBI James Comey a fost acuzat de Departamentul de Justiție de amenințare la adresa președintelui după ce a publicat pe Instagram o imagine în care cifrele erau formate din scoici marine.

Cifra „86” este adesea folosită ca un cod în industria restaurantelor, semnificând anularea unei comenzi sau evacuarea unui client, în timp ce Trump este al 47-lea președinte al SUA.