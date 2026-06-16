Apărarea lui Luigi Mangione intenționează să demonstreze tulburarea sa psihică

Luigi Mandjone, acuzat de uciderea directorului general al UnitedHealthcare, Brian Thompson, invocă o apărare psihiatrică în procesul său.

Judecătorul statului New York, Gregory Carro, a anunțat că avocații lui Mandjone l-au informat despre intenția de a demonstra că clientul lor suferea de „tulburare emoțională extremă în momentul comiterii infracțiunii”, ceea ce „i-a afectat autocontrolul”, transmite euronews.com.

Dacă apărarea va reuși să convingă instanța de acest lucru, Mandjone ar putea fi trimis într-o instituție psihiatrică, nu la închisoare, reducând astfel durata pedepsei privative de libertate.

La începutul lunii iunie, Carro a ascultat argumentele avocaților cu ușile închise, promițând să publice transcriptul întâlnirii și să îl pună la dispoziția acuzării.

Luigi Mandjone, în vârstă de 28 de ani, este urmărit penal atât în instanța federală, cât și în cea a statului New York. Dacă a doua instanță admite linia apărării psihiatrice, în instanța federală acest lucru nu este prevăzut. Inițial, în ambele instanțe, lui Mandjone i se putea aplica închisoarea pe viață pentru omor de gradul doi – astfel este calificată în SUA privarea intenționată de viață.

Carro consideră că noul scenariu al apărării nu ar trebui să afecteze calendarul procesului lui Mandjone, confirmând că selecția juraților va avea loc pe 8 septembrie. Între timp, adjunctul procurorului districtual a cerut ca tânărul să fie examinat de un psihiatru desemnat de partea acuzării. De la Mandjone se așteaptă în instanță o explicație „rațională și realistă” despre ce anume l-a adus în starea de instabilitate emoțională extremă în ziua în care l-a ucis pe Brian Thompson.

Thompson a fost împușcat în fața hotelului „Hilton” din Manhattan pe 4 decembrie 2024, iar cinci zile mai târziu poliția l-a reținut pe Mandjone în Pennsylvania, identificat de martori după o imagine de pe camera de supraveghere. Ancheta consideră că motivul atacului a fost atitudinea ostilă a tânărului față de sectorul asigurărilor medicale. Pe Internet a fost publicat un text, presupus a fi fost scris de Mandjone, în care companiile de asigurări erau acuzate că profită de pe urma pacienților.