Apă veche de aproximativ două miliarde de ani, descoperită într-o mină canadiană.

Geologii au descoperit în mina canadiană Kidd Creek din provincia Ontario apă care ar putea fi izolată în scoarța terestră de aproximativ două miliarde de ani.

Despre aceasta raportează publicația Space Daily, citând un studiu al Universității din Toronto.

Proba a fost prelevată de la o adâncime de aproximativ trei kilometri. Analiza a arătat că apa a rămas blocată în grosimea rocilor vechi pentru o perioadă colosală de timp și nu a intrat în contact cu atmosfera. Vârsta acesteia a fost determinată cu ajutorul compoziției gazelor nobile dizolvate în lichid — heliu, neon, argon și xenon. Aceste elemente s-au acumulat într-un sistem închis, ceea ce a permis evaluarea duratei în care apa a fost izolată.

Potrivit cercetătorilor, lichidul s-a dovedit a fi extrem de sărat — concentrația sării în acesta este de aproximativ zece ori mai mare decât în apa mării. De asemenea, avea un gust amar pronunțat și un miros puternic de sulf.

Un interes deosebit al oamenilor de știință a stârnit faptul că în această apă străveche erau prezente comunități microbiene. Oamenii de știință consideră că microorganismele au reușit să supraviețuiască în întuneric total datorită reacțiilor chimice dintre apă și mineralele înconjurătoare, fără participarea luminii solare.

Cercetătorii numesc această descoperire o „capsulă” unică a istoriei timpurii a Pământului. Aceasta poate ajuta la o mai bună înțelegere a modului în care viața s-a dezvoltat în ecosistemele adânci ale planetei și în ce condiții microorganismele pot exista miliarde de ani.