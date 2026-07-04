Anthropic luptă împotriva breșelor care permit accesul la Claude în China.

Printre metodele folosite se numără conturile corporative deschise prin intermediul filialelor. Aceste căi de acces nu încalcă legislația SUA și a Chinei, însă contravin regulilor impuse de Anthropic.

Compania Anthropic a descoperit breșe care permit utilizatorilor din China să folosească modelul său de inteligență artificială (IA) Claude și lucrează la eliminarea acestora. Despre aceasta a relatat Financial Times (FT), citând surse.

Potrivit interlocutorilor publicației, compania s-a concentrat pe combaterea serviciilor de „stații de transfer”. Acestea redirecționează cererile utilizatorilor din China prin conturi Claude înregistrate în străinătate, după care oferă răspunsuri. De asemenea, Anthropic folosește Claude pentru a analiza semne indirecte care pot indica locația calculatorului utilizatorului în China continentală, inclusiv fusul orar al dispozitivului.

Conform surselor publicației, firmele chineze obțin acces la instrumentele IA ale Anthropic, inclusiv Claude, folosind căi ocolitoare, inclusiv furnizori cloud și filiale din străinătate. Potrivit surselor FT, compania Ant Financial a oferit angajaților conturi corporative Claude, accesul fiind realizat printr-o rețea intranet (ecosistem digital al firmei, accesibil exclusiv angajaților săi — RBC), legată de filiala sa din Singapore.

La rândul său, gigantul chinez ByteDance, proprietarul TikTok, nu oferă acces la Claude, dar în acest an compania a introdus un sistem de rambursare a cheltuielilor care permite inginerilor să includă abonamentele personale la platformă în cheltuielile lor, au relatat sursele.

În plus, notează FT, pentru accesul la Claude, firmele din China folosesc în unele cazuri Azure (platforma cloud a Microsoft) — tot prin filiale. Microsoft a vândut acces la interfața de programare a aplicațiilor (API) reprezentanțelor companiilor din Singapore. Acest lucru a permis inginerilor care lucrează în China continentală să folosească Claude prin rețele interne.

Publicația precizează că astfel de căi ocolitoare nu încalcă legislația nici a SUA, nici a Chinei, dar contravin condițiilor de furnizare a serviciilor Anthropic. Conform acestora, companiilor chineze și organizațiilor străine deținute de acestea le este interzis să utilizeze modelele sale IA.

Cu o zi înainte, FT scria că autoritățile americane poartă negocieri active cu dezvoltatorii de inteligență artificială (IA) pentru crearea unor standarde privind lansarea noilor modele. Sursele publicației au precizat că Centrul pentru Standardizare și Inovații în domeniul IA și Agenția Națională de Securitate (NSA) vor juca un rol decisiv în stabilirea și controlul standardelor. Autoritățile vor decide, de asemenea, cine va avea acces la modelele avansate — atât în țară, cât și în străinătate.