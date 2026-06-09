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libertatea.ro logolibertatea
9 Iunie 2026, 09:05
8 772
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Antalya interzice fumatul pe plajele populare printre turiști: Amenzi de până la 40 de euro

O destinație de vacanță foarte populară printre români a introdus reguli stricte pe mai multe plaje, în încercarea de a combate poluarea și de a proteja mediul marin.

Antalya interzice fumatul pe plajele populare printre turiști: Amenzi de până la 40 de euro.
Antalya interzice fumatul pe plajele populare printre turiști: Amenzi de până la 40 de euro.

Turiștii trebuie să țină cont că în anumite zone de pe litoral fumatul este acum interzis, iar pentru încălcarea noilor reguli sunt prevăzute amenzi, informează libertatea.ro.

Este vorba despre plajele din Antalya (Turcia), unde din 5 iunie 2026 a intrat în vigoare interdicția de fumat. Noile reguli se aplică plajelor Lara, Belek, Çamyuva și Beach Park, care anual atrag milioane de turiști.

Măsura face parte din proiectul ecologic „Inițiativa Mediteraneană Albastră”, care vizează protejarea mediului marin și a ecosistemelor de coastă.

Coordonatorul proiectului, Ebru Şahin, a explicat că motivul introducerii restricțiilor a fost descoperirea făcută pe fundul mării.

„În imaginile filmate sub apă, obiectele care la început au fost luate drept organisme marine sau bureți s-au dovedit a fi mucuri de țigară. Acestea se adună printre nisip și pietre, sunt duse de curenți în mare și cauzează daune serioase ecosistemului. Protejarea mărilor începe cu mici schimbări în comportamentul oamenilor”, a subliniat ea.

Conform noilor reguli, pe plajele menționate este interzis nu doar fumatul, ci și aruncarea mucurilor de țigară. Cei care încalcă riscă o amendă de până la 1.764 lire turcești (aproximativ 40 de euro).

În Turcia fumatul este deja interzis în spațiile publice închise, la locurile de muncă și în transportul public. Autoritățile iau în considerare și posibilitatea înăspririi suplimentare a restricțiilor.

În special, interdicția ar putea fi extinsă la obiective sportive, instituții medicale și educaționale, terenuri de joacă pentru copii și lăcașuri de cult. În acest caz, amenzile ar putea crește până la 5.000 lire turcești (aproximativ 113 euro).

Turcia urmează tendința europeană de înăsprire a regulilor împotriva fumatului. Astfel, în Spania pentru încălcarea interdicțiilor de fumat sunt prevăzute amenzi între 30 și 2.000 de euro, iar în Franța există o interdicție totală de fumat pe plaje și în mai multe alte locuri publice.

În ciuda noilor restricții, Turcia rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru vacanțele de vară printre cetățenii noștri, atrăgând turiști prin sistemul all inclusive și multiplele posibilități de odihnă și divertisment.

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