ANSP: Riscul de răspândire a virusului Ebola în Moldova rămâne foarte scăzut.

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), până la 20 mai au fost raportate în Republica Democrată Congo aproape 600 de cazuri suspecte și 139 de decese, majoritatea în provincia Ituri, cu un caz semnalat și în orașul Goma. În Uganda au fost confirmate două cazuri de import la persoane venite din RDC, transmite realitatea.md.

În pofida evoluției focarelor, autoritățile europene de sănătate publică, inclusiv ECDC, estimează că riscul pentru populația generală din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova rămâne foarte scăzut. Virusul se transmite doar prin contact direct cu fluidele biologice ale persoanelor simptomatice, iar transmiterea aeriană nu este posibilă.

În acest context, ANSP precizează că Republica Moldova menține supravegherea epidemiologică și coordonarea cu partenerii internaționali, precum și actualizarea permanentă a evaluărilor de risc. Totodată, instituția informează și instruiește personalul medical privind criteriile de suspiciune, în special în cazul pacienților cu sindrom febril și istoric de călătorie în zone afectate.

De asemenea, sunt consolidate controalele la punctele de intrare în țară și activitățile de informare a populației privind măsurile de prevenire.

Virusul Bundibugyo provoacă o formă severă de febră hemoragică virală, cu o perioadă de incubație între 2 și 21 de zile. Simptomele includ febră ridicată, slăbiciune accentuată, dureri musculare, cefalee, vărsături, diaree și erupții cutanate, iar în cazuri severe pot apărea hemoragii interne și externe.

În prezent nu există vaccinuri autorizate sau tratamente specifice, fiind utilizat doar tratamentul de susținere.