theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
26 Mai 2026, 18:21
513
Copiază linkul
Link copiat

ANSP: Riscul de răspândire a virusului Ebola în Moldova rămâne foarte scăzut

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că monitorizează evoluția situației epidemiologice internaționale, după apariția unor focare de boală provocate de virusul Ebola în Republica Democrată Congo și Uganda.

ANSP: Riscul de răspândire a virusului Ebola în Moldova rămâne foarte scăzut.
ANSP: Riscul de răspândire a virusului Ebola în Moldova rămâne foarte scăzut.

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), până la 20 mai au fost raportate în Republica Democrată Congo aproape 600 de cazuri suspecte și 139 de decese, majoritatea în provincia Ituri, cu un caz semnalat și în orașul Goma. În Uganda au fost confirmate două cazuri de import la persoane venite din RDC, transmite realitatea.md.

În pofida evoluției focarelor, autoritățile europene de sănătate publică, inclusiv ECDC, estimează că riscul pentru populația generală din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova rămâne foarte scăzut. Virusul se transmite doar prin contact direct cu fluidele biologice ale persoanelor simptomatice, iar transmiterea aeriană nu este posibilă.

În acest context, ANSP precizează că Republica Moldova menține supravegherea epidemiologică și coordonarea cu partenerii internaționali, precum și actualizarea permanentă a evaluărilor de risc. Totodată, instituția informează și instruiește personalul medical privind criteriile de suspiciune, în special în cazul pacienților cu sindrom febril și istoric de călătorie în zone afectate.

De asemenea, sunt consolidate controalele la punctele de intrare în țară și activitățile de informare a populației privind măsurile de prevenire.

Virusul Bundibugyo provoacă o formă severă de febră hemoragică virală, cu o perioadă de incubație între 2 și 21 de zile. Simptomele includ febră ridicată, slăbiciune accentuată, dureri musculare, cefalee, vărsături, diaree și erupții cutanate, iar în cazuri severe pot apărea hemoragii interne și externe. 

În prezent nu există vaccinuri autorizate sau tratamente specifice, fiind utilizat doar tratamentul de susținere.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici