Angajații unui hotel din România au stat de pază toată noaptea pentru a proteja turiștii de un urs.

În ciuda apelurilor la serviciul de urgență 112, ajutorul, potrivit relatărilor, nu ar fi sosit.

„Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Stafful a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană”, au declarat angajații, scrie libertatea.ro.

„Deja e de speriat. Dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă. Nu mai vorbesc să vină turiștii, căci le este frică. Turiștii care mai veneau acum îmi spun că nu mai riscă să vină cu copii la Poiana Brașov de frica urșilor. Chiar nu știm ce e de făcut. E deja de alertă maximă”, au povestit localnicii.

Reprezentanții industriei turistice avertizează că situația începe să afecteze serios imaginea stațiunii — una dintre cele mai populare destinații montane din România. Mulți turiști, în special familiile cu copii, evită deja să călătorească în această zonă, iar localnicii cer măsuri urgente și acțiuni concrete pentru a evita tragediile.