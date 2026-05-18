Angajații Samsung pregătesc o grevă de 18 zile pe fondul creșterii cererii pentru cipuri AI.

Autoritățile din Coreea de Sud au declarat că sunt pregătite să aplice arbitrajul de urgență pentru a preveni greva, informează theins.ru, citând reuters.com.

Negocierile dintre conducerea Samsung și sindicat urmează să fie reluate pe 18 mai, cu participarea unui mediator de stat. Prim-ministrul Coreei de Sud, Kim Min Sok, a numit aceste negocieri „ultima șansă” de a evita greva. Potrivit acestuia, guvernul ia în considerare „toate măsurile posibile”, inclusiv arbitrajul de urgență, care permite interzicerea grevei pentru 30 de zile dacă aceasta amenință economia țării. Arbitrajul de urgență a fost aplicat în Coreea de Sud doar de patru ori din 1963. Dacă autoritățile îl vor folosi acum, va fi primul caz de acest fel în 21 de ani: ultima dată a fost aplicat în 2005, în timpul grevei la Korean Air, scria Yonhap.

Sindicatul solicită fixarea bonusurilor pentru angajații diviziei de semiconductori la nivelul de 15% din profitul operațional, anularea plafonului actual de plată de 50% din salariul anual de bază și transformarea acestui sistem într-unul permanent. Samsung propune alocarea a 10% din profitul operațional pentru bonusuri, menținerea limitării plăților și acordarea separat a unei compensații speciale unice angajaților, care, potrivit companiei, depășește standardele din industrie. Conform datelor Yonhap, cel mai mare sindicat Samsung are peste 46.000 de membri, iar numărul participanților la grevă ar putea depăși 50.000.

Prim-ministrul a declarat că o zi de inactivitate a fabricii de semiconductori Samsung poate costa compania aproximativ 1 trilion de woni (668 milioane de dolari), iar pierderea totală pentru economie poate ajunge la 100 de trilioane de woni (67 miliarde de dolari). Potrivit acestuia, Samsung reprezintă 22,8% din exporturile Coreei de Sud și aproximativ 26% din capitalizarea pieței naționale de capital.

Reuters notează că conflictul are loc pe fondul creșterii semnificative a profitului afacerii de semiconductori Samsung, datorită cererii ridicate pentru memorie destinată serverelor AI. Conform agenției, angajații consideră distribuirea bonusurilor nedreaptă în comparație cu competitorul SK Hynix.