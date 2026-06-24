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meduza.io logomeduza
24 Iunie 2026, 23:06
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Anchetă deschisă împotriva Ursulei von der Leyen din cauza unui chat secret cu Zelenski

Avocatul Poporului European, Teresa Anjinho, a decis să deschidă o anchetă împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, din cauza unui chat secret cu Vladimir Zelenski și liderii europeni.

Anchetă deschisă împotriva Ursulei von der Leyen din cauza unui chat secret cu Zelenski.
Anchetă deschisă împotriva Ursulei von der Leyen din cauza unui chat secret cu Zelenski.

Este vorba despre un chat în care au participat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, transmite meduza.io.

Investigația nu vizează conținutul chatului, ci dacă Comisia Europeană a încălcat regulile de transparență, refuzând accesul la această corespondență.

Existența acestui chat a devenit cunoscută în ianuarie. Ulterior, organizația olandeză de investigații Follow the Money (FTM) a solicitat acces la corespondență, însă Comisia Europeană a respins cererea, invocând faptul că publicarea ar putea „dăuna relațiilor internaționale ale UE cu țări terțe”. Potrivit presei, în chat au fost discutate, printre altele, strategii de interacțiune cu președintele SUA, Donald Trump.

Se așteaptă ca investigația să dureze câteva luni, iar până la mijlocul lunii iulie să aibă loc o întâlnire între reprezentanții Comisiei Europene și avocatul poporului.

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