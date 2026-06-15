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focus.ua logofocus
15 Iunie 2026, 10:57
5 683
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Altercații în masă între militari și localnici la Kiev

În seara zilei de 14 iunie, la Liev a izbucnit un conflict de amploare între civili și militari ai Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin Social (TCC). Oamenii au blocat parțial circulația pe o șosea.

Altercații în masă între militari și localnici la Kiev.
Altercații în masă între militari și localnici la Kiev.

Conform datelor preliminare, conflictul a început cu o tentativă de mobilizare a unui bărbat. Despre incident au raportat canalele locale de Telegram, transmite focus.ua.

„Pe strada Balzac a avut loc o încăierare în masă cu TCC. Conform datelor preliminare, poliția a folosit gaz împotriva mulțimii”, scriu în grupurile din Kiev.

La fața locului acționează și poliția. La locul incidentului au sosit cel puțin câteva mașini de patrulare.

În imaginile care circulă pe rețea, angajații forțelor de ordine încearcă să țină mulțimea sub control și să asigure trecerea mașinilor. Totuși, oamenii blochează parțial circulația.

Sursă
focus.ua logofocus
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