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kommersant.ru logokommersant
23 Iunie 2026, 09:51
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Alianța serviciilor de informații din cinci țări avertizează asupra riscurilor generate de ultimele modele de IA

Alianța serviciilor de informații cunoscută sub numele de Five Eyes a cerut măsuri urgente pentru combaterea amenințărilor cibernetice generate de noile modele de inteligență artificială (IA), relatează Reuters.

Alianța serviciilor de informații din cinci țări avertizează asupra riscurilor generate de ultimele modele de IA.
Alianța serviciilor de informații din cinci țări avertizează asupra riscurilor generate de ultimele modele de IA.

„Se așteaptă ca modelele avansate de inteligență artificială să depășească așteptările actuale ale industriei, schimbând fundamental atât capacitățile ofensive, cât și cele defensive în spațiul cibernetic. Termenele sunt calculate nu în ani, ci în luni”, citează agenția declarația oficialilor din SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă, informează kommersant.ru.

Textul de trei pagini nu conține detalii. În principal, repetă recomandările de bază privind securitatea cibernetică, cum ar fi remedierea rapidă a software-ului defect și evitarea conectării sistemelor la rețea fără necesitate. De asemenea, conține un apel de a folosi inteligența artificială „pentru identificarea timpurie a punctelor slabe” în protecție.

Avertismentul a devenit o nouă dovadă a îngrijorării crescânde a autorităților din cauza apariției unor modele precum Mythos de la Anthropic sau GPT-5.5-Cyber de la OpenAI, care, potrivit afirmațiilor, permit utilizatorilor să efectueze rapid hackinguri complexe și potențial distructive, notează Reuters.

Anterior, Anthropic a fost nevoit să dezactiveze versiunea Mythos după ce guvernul SUA a ordonat suspendarea accesului la modele pentru cetățenii străini din motive de securitate națională.

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