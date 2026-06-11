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11 Iunie 2026, 19:03
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Alertă la Pentagon: Mai multe etaje, evacuarea din cauza unor substanțe periculoase

La Pentagon a avut loc un incident legat de substanțe periculoase, informează CNN, citând trei surse. Potrivit postului TV, accesul la mai multe etaje și coridoare din clădire a fost restricționat.

Alertă la Pentagon: Mai multe etaje, evacuarea din cauza unor substanțe periculoase.
Alertă la Pentagon: Mai multe etaje, evacuarea din cauza unor substanțe periculoase.

O parte a încăperilor este evacuată, iar în complex sunt aplicate măsuri de precauție, transmite cnn.com.

Potrivit CNN, restricțiile au afectat mai multe etaje și coridoare ale clădirii. Sursele mai spun că polițiștii care lucrează în interiorul complexului folosesc echipamente de protecție chimică și măști antigaz. Date oficiale despre natura amenințării posibile și despre eventualele victime nu au fost încă oferite.

Reprezentantul Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că sistemele de monitorizare au înregistrat deviații în calitatea aerului. În acest context, conducerea instituției a activat măsurile standard de securitate până la clarificarea cauzelor incidentului. Pentru sprijinirea personalului, la fața locului acționează serviciile de urgență.

La lichidarea consecințelor sunt implicați specialiști în materiale periculoase de la Agenția pentru Protecția Obiectivelor Pentagonului, precum și unități ale serviciului de pompieri din districtul Arlington. Potrivit serviciilor locale, incidentul este tratat ca un posibil eveniment cu substanțe periculoase.

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