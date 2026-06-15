Albania susține că proiectul turistic al ginereului lui Trump respectă standardele UE.

Despre aceasta a declarat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, transmite eurointegration.com.ua, citând euronews.com.

Kos a anunțat că a primit asigurări din partea Tiranei privind realizarea unei evaluări adecvate a impactului acestui proiect asupra mediului.

„Am primit asigurări din partea guvernului Albaniei că va fi efectuată o evaluare completă a impactului asupra mediului și că vor respecta standardele europene de mediu”, a declarat comisarul european.

Albania este în prezent unul dintre liderii în lupta pentru aderarea la UE. Este considerată a doua țară cu cel mai mare succes în procesul de integrare europeană dintre actualele state candidate, după Muntenegru. Pentru a finaliza aderarea, Tirana trebuie să-și armonizeze acțiunile cu cadrul legislativ al UE, în special în ceea ce privește protecția mediului.