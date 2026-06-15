Albania susține că proiectul turistic al ginereului lui Trump respectă standardele UE
Guvernul Albaniei a asigurat Comisia Europeană că construcția unui complex turistic de elită pe coasta Mării Adriatice, condusă de firma ginereului lui Donald Trump, Jared Kushner, va respecta standardele ecologice ale UE.
Despre aceasta a declarat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, transmite eurointegration.com.ua, citând euronews.com.
Kos a anunțat că a primit asigurări din partea Tiranei privind realizarea unei evaluări adecvate a impactului acestui proiect asupra mediului.
„Am primit asigurări din partea guvernului Albaniei că va fi efectuată o evaluare completă a impactului asupra mediului și că vor respecta standardele europene de mediu”, a declarat comisarul european.
Albania este în prezent unul dintre liderii în lupta pentru aderarea la UE. Este considerată a doua țară cu cel mai mare succes în procesul de integrare europeană dintre actualele state candidate, după Muntenegru. Pentru a finaliza aderarea, Tirana trebuie să-și armonizeze acțiunile cu cadrul legislativ al UE, în special în ceea ce privește protecția mediului.