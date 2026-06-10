Al treilea copil al lui Brad Pitt a renunțat oficial la numele de familie al tatălui său celebru

Fiica lui Brad Pitt și Angelina Jolie a depus o cerere pentru schimbarea oficială a numelui de familie al celebrului său tată. Despre aceasta a anunțat marți, 9 iunie, tabloidul Page Six, transmite focus.ua.

Declarație răsunătoare: cum Zahara a renunțat la numele Pitt

Potrivit documentelor obținute de jurnaliști, tânăra de 21 de ani a depus o cerere pentru a-și schimba numele din Zahara Jolie-Pitt în Zahara Jolie. Peste câteva luni, pe 28 septembrie, este programată o ședință de judecată în care judecătorul va decide asupra acestei solicitări.

Un insider familiarizat cu această situație a numit acest pas al fiicei lui Jolie și Pitt „un act al unei campanii deliberate de înstrăinare”, menționând că „este trist să vezi cum unul dintre părinți îndepărtează cu succes copiii de celălalt”.

Este de remarcat că Zahara a anunțat pentru prima dată despre schimbarea numelui Pitt în timpul ceremoniei de inițiere în clubul studențesc feminin „Alpha Kappa Alpha” în 2023, la Colegiul Spelman din Atlanta. Atunci, tânăra s-a prezentat ca Zahara Marley Jolie.

Ulterior, când Zahara a primit diploma de licență în psihologie, și-a reafirmat intenția de a renunța la numele de familie al părinților.

Nu este prima pierdere: cine altcineva dintre copiii actorului a renunțat la numele celebru

Primul copil al fostului cuplu de vedete care a renunțat oficial la numele actorului a fost Shiloh, la împlinirea vârstei de 18 ani, în mai 2024.

În 2026, Maddox a depus o cerere similară, invocând „circumstanțe personale” ca motiv.

De asemenea, se știe că o altă fiică a lor, Vivienne, a decis să nu folosească numele de familie al tatălui când a contribuit la producția spectacolului de pe Broadway The Outsiders în 2024.