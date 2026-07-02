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euronews.com logoeuronews
2 Iulie 2026, 22:20
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AirTag în bagaje reduce cu 90% numărul valizelor pierdute definitiv pe an

Potrivit raportului SITA 2026 Baggage IT Insights, utilizarea dispozitivelor de urmărire a locației a redus timpul de returnare a bagajelor cu 26%.

AirTag în bagaje reduce cu 90% numărul valizelor pierdute definitiv pe an.
AirTag în bagaje reduce cu 90% numărul valizelor pierdute definitiv pe an.

Lista lucrurilor esențiale pentru călătorie arată astăzi puțin diferit. Șosete, lenjerie intimă, cremă de protecție solară… și Apple AirTag (sau un alt dispozitiv de urmărire a locației), scrie euronews.com.

Un astfel de dispozitiv ajută călătorii să se simtă mai liniștiți: ei știu exact unde se află bagajul lor, ceea ce aduce o mare ușurare chiar și atunci când pe banda de ridicare apare ultima valiză, iar a ta lipsește.

Acum, noile date colectate de sistemul SITA WorldTracer, un sistem automatizat de procesare a bagajelor folosit de 500 de companii aeriene și 2.800 de aeroporturi, arată că valizele cu astfel de dispozitive în interior se pierd mult mai rar definitiv, iar pasagerii își recuperează lucrurile mai repede.

Potrivit raportului SITA 2026 Baggage IT Insights, numărul bagajelor cu adevărat pierdute (majoritatea bagajelor pierdute sunt în cele din urmă găsite, doar o mică parte dispar definitiv) scade cu 90% dacă în bagaj este instalat un Apple AirTag sau un accesoriu care funcționează în rețeaua Find My.

Companiile aeriene care au implementat integrarea Apple Find My și funcția Share Item Location în sistemul WorldTracer au redus, de asemenea, timpul de căutare și returnare a bagajelor întârziate cu 26%.

În ansamblu, în 2025, indicatorii de manipulare necorespunzătoare a bagajelor și numărul total de bagaje procesate greșit au scăzut cu 23%, respectiv 19%, atingând cele mai scăzute valori din toate timpurile, cu excepția perioadei pandemice.

De ce este întârziat, totuși, bagajul? Cea mai frecventă cauză sunt erorile la procesarea bagajelor de transfer: acestea reprezintă 39% din toate cazurile în care valiza ta nu ajunge la zborul de legătură.

Erorile la emiterea biletelor, bagajele încurcate și verificările suplimentare de securitate cauzează 18% din întârzieri, în alte 16% din cazuri bagajul pur și simplu nu ajunge la bord. Procedurile vamale, vremea, restricțiile de spațiu și greutate, precum și activitatea aeroporturilor reprezintă 11% din întârzieri, erorile la încărcare și descărcare adaugă încă 8%, iar erorile de etichetare și manipularea necorespunzătoare a bagajelor în aeroportul de destinație câte 4% fiecare.

În 2025, aproximativ 24 de milioane de unități de bagaje au fost manipulate necorespunzător, adică 4,9 valize la 1.000 de pasageri.

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