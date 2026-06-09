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rbc.ua logorbc
9 Iunie 2026, 16:36
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Airbus a creat un elicopter fără pilot cu inteligență artificială

Airbus Helicopters pregătește elicopterul fără pilot U145. Debutul va avea loc la show-ul aviatic ILA Berlin, unde compania va prezenta un model la scară reală al aparatului.

Airbus a creat un elicopter fără pilot cu inteligență artificială.
Airbus a creat un elicopter fără pilot cu inteligență artificială.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citând serviciul de presă al companiei.

De menționat că U145 completează oferta Airbus în domeniul elicopterelor și sistemelor aeriene fără pilot. Primul zbor cu un pilot de testare la bord este programat pentru sfârșitul anului 2026, iar punerea în exploatare – la începutul următorului deceniu.

„Cu U145 oferim clienților noștri o versiune autonomă fără pilot a elicopterului nostru H145, care combină fuselajul testat, puterea și sarcina utilă a H145 cu autonomia dronelor", a declarat Mathieu Louvot, director general Airbus Helicopters.

Astfel, H145 este al doilea elicopter pe care Airbus îl transformă într-o versiune fără pilot, după VSR700, derivat din Cabri G2. U145 va fi echipat cu un set specializat de senzori și inteligență artificială pentru autonomie completă. Comparativ cu elicopterul pilotat H145, U145 nu va avea cabină fizică pentru piloți și, prin urmare, va avea uși frontale integrate și o podea specială pentru marfă.

Construcția sa modulară permite utilizarea elicopterului pentru stingerea incendiilor, recunoaștere, monitorizarea navelor fără pilot și alte misiuni.

Sursă
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