Air France și Airbus au fost recunoscute vinovate de omor din culpă.

Compania aeriană Air France și concernul de construcții aeronautice Airbus au fost recunoscute joi, 21 mai, drept „singurii și pe deplin responsabili” pentru prăbușirea zborului Rio de Janeiro – Paris, în urma căreia în 2009 au murit 228 de persoane, scrie euronews.com.

Curtea de Apel din Paris a fost de acord cu cererile procuraturii, deși în prima instanță Air France și Airbus fuseseră achitate. Ca persoane juridice, compania aeriană și concernul au fost condamnate la amenda maximă posibilă de 225.000 de euro.

La 1 iunie 2009, zborul AF447, care venea din Rio de Janeiro, Brazilia, spre capitala Franței, Paris, s-a prăbușit în Atlantic în timpul nopții, la câteva ore după decolare.

Datele înregistrate de cutiile negre au confirmat că punctul de plecare al accidentului a fost înghețarea senzorilor de viteză, tuburile Pitot, când avionul, la altitudine mare, traversa o zonă meteorologică dificilă „Pot au noir” (zona de convergență intertropicală) aproape de ecuator.

Toți cei 216 pasageri și 12 membri ai echipajului au murit în catastrofă. La bordul A330 se aflau cetățeni din 33 de țări, inclusiv 72 de francezi și 58 de brazilieni. Aceasta este cea mai mare catastrofă aviatică din istoria aviației civile franceze.

Atât în prima instanță, cât și în apel, Airbus și Air France au negat orice responsabilitate penală, indicând în primul rând deciziile greșite ale piloților, luate în condiții de urgență.

Procuratura a imputat Airbus „subestimarea gravității defectării tuburilor Pitot instalate la bord”, precum și „informarea insuficientă a echipajelor companiilor aeriene, care nu a permis piloților să reacționeze corespunzător și a condus la o situație ce s-a încheiat cu o catastrofă”.

În ceea ce privește Air France, acuzația a indicat „pregătirea insuficientă a personalului în privința procedurilor în caz de înghețare a tuburilor Pitot și a defectărilor asociate” și „informarea insuficientă a echipajelor despre detectarea înghețării” acestor senzori, „ceea ce era necesar pentru asigurarea siguranței zborurilor”.