Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), anunță că Centrala Nucleară de la Zaporojie, controlată de Rusia, a pierdut pentru a 23-a oară de la începutul războiului alimentarea electrică externă.

Centrala a funcționat timp de câteva ore pe generatoare diesel de avarie.

Centrala Nucleară de la Zaporojie a rămas pentru a 23-a oară, de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, fără alimentare electrică externă. Despre acest lucru, sâmbătă, 1 august, a anunțat directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, scrie dw.com.

Potrivit acestuia, alimentarea de rezervă a sistemelor de răcire ale reactoarelor și a altor obiective critice ale centralei a fost asigurată aproape două ore de generatoarele diesel de urgență. AIEA, deocamdată, nu poate indica motivul deconectării ultimei linii rămase de alimentare electrică externă.

Cu o zi înainte, organizația a declarat că a crescut activitatea militară în apropierea Centralei Zaporojie și a orașului Energodar, unde locuiește o parte semnificativă din personalul său. AIEA a mai înregistrat la centrală întreruperi prelungite ale internetului și probleme cu alimentarea cu apă, ceea ce, potrivit declarației organizației, creează amenințări suplimentare pentru siguranța nucleară.

Din aprilie 2022, Centrala se află în partea Ucrainei ocupată de forțele armate ale Federației Ruse (FA FR) și este controlată de militari ruși.

Greenpeace: Rusia încearcă să conecteze Centrala Nucleară de la Zaporojie la teritoriile anexate

Potrivit evaluării Greenpeace în Ucraina, ale cărei analize au examinat imagini din satelit, autoritățile ruse continuă să construiască o linie de transport de energie electrică de înaltă tensiune de-a lungul șoselei M18, care leagă Melitopolul de Henicea (ambele orașe se află sub controlul FA FR). Organizație consideră că o astfel de infrastructură ar putea permite Rusiei să conecteze Centrala Zaporojie la sistemul energetic al teritoriilor ucrainene anexate, inclusiv Crimeea, precum și la regiunile sudice ale Rusiei.

După cum a declarat specialistul în energie nucleară de la Greenpeace Ucraina, Ian Van de Putte, „Rosatom" vede Zaporojie ca pe o alternativă mai ieftină la construirea unor noi reactoare nucleare în regiunea Rostov și în teritoriul Krasnodar.

Cu toate acestea, potrivit raportului, o serie de lovituri ale dronelor ucrainene asupra substației electrice din Henicea, la începutul lunii iulie 2026, a perturbat temporar planurile de conectare a Centralei Zaporojie la sistemele energetice rusești.