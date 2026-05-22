epravda
22 Mai 2026, 19:52
2 047
AIEA: Centrala Nucleară Zaporojie funcționează de două luni doar pe o singură linie de alimentare

Centrala nucleară de la Zaporojie depinde de o singură linie externă de alimentare cu energie electrică de două luni.

Acest lucru este menționat în raportul directorului general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

De la deconectarea liniei principale de 750 kV „Dniprovskaia” pe 24 martie, AIEA primește alimentare doar de la linia de rezervă de 330 kV „Ferosplavnaia-1”. În acest timp, la obiect au avut loc trei cazuri de deconectare a alimentării externe cu energie electrică, transmite epravda.com.ua.

Stația a informat, de asemenea, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) joi despre o defecțiune a legăturii la una dintre stațiile sale de monitorizare a radiațiilor din afara perimetrului, dar a declarat că motivul acestei probleme nu a fost încă stabilit.

Mai multe stații de monitorizare a radiațiilor, din interiorul și din afara perimetrului, continuă să furnizeze zilnic date de monitorizare a radiațiilor către AIEA.

Sursă
epravda
