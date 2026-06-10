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report.az logoreport
10 Iunie 2026, 21:59
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AIEA a adoptat o rezoluție prin care solicită Iranului să dezvăluie datele despre uraniu

Consiliul Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, cu sprijinul SUA, a adoptat o rezoluție prin care solicită Iranului să dezvăluie date despre rezervele rămase de uraniu îmbogățit.

AIEA a adoptat o rezoluție prin care solicită Iranului să dezvăluie datele privind uraniul.
AIEA a adoptat o rezoluție prin care solicită Iranului să dezvăluie datele privind uraniul.

Documentul a fost adoptat la câteva ore după schimbul de lovituri între SUA și Iran, transmite report.az.

Rezoluția a fost pregătită de SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Pentru aceasta au votat 21 de țări, împotrivă s-au pronunțat Rusia, China și Niger, iar alte 10 state s-au abținut. Venezuela nu a participat la vot.

AIEA informează că, după loviturile de anul trecut asupra obiectivelor nucleare iraniene, soarta unei părți din rezervele de uraniu îmbogățit rămâne neclară. Rezoluția adoptată face apel către Teheran să furnizeze informațiile corespunzătoare și să asigure cooperarea cu agenția. Iranul, la rândul său, a criticat documentul, numindu-l o încercare de a justifica agresiunea militară împotriva republicii islamice.

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