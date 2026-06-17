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epravda.com.ua logoepravda
17 Iunie 2026, 22:53
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AIE a publicat prima prognoză pentru 2027: Ar putea fi prea mult petrol

Piața mondială a petrolului ar putea înregistra un surplus semnificativ în 2027, după reluarea livrărilor prin Strâmtoarea Ormuz.

AIE a publicat prima prognoză pentru 2027: Ar putea fi prea mult petrol.
AIE a publicat prima prognoză pentru 2027: Ar putea fi prea mult petrol.

Despre aceasta a declarat Agenția Internațională pentru Energie, transmite epravda.com.ua, cu referire la reuters.com.

Potrivit estimărilor AIE, războiul a dus la oprirea producției a peste 14 milioane de barili de petrol pe zi din Orientul Mijlociu. Anterior, SUA au anunțat un acord intermediar cu Iranul, care prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei maritime americane asupra porturilor iraniene.

În prima prognoză pentru 2027, agenția estimează că oferta de petrol va crește cu opt milioane de barili pe zi, în timp ce cererea va crește doar cu două milioane de barili pe zi.

AIE a declarat că un surplus semnificativ ar putea permite pieței să refacă rezervele epuizate sau să creeze noi rezerve strategice, în timp ce țările își revizuiesc strategiile energetice după criză.

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