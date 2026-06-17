Agenția pentru Mediu a UE: Cele mai curate ape sunt pe plajele din Grecia și Cipru.

Agenția Europeană de Mediu (EEA) a publicat un raport privind calitatea și potabilitatea apei pentru scăldatul în țările UE.

Majoritatea covârșitoare a celor peste 22.000 de plaje inspectate din UE, Albania și Elveția (85%) respectă cele mai stricte standarde de calitate a apei, fiind clasificate ca „excelente”. Totodată, 96% din toate locurile verificate în UE îndeplinesc standardele minime de calitate, iar doar 1,5% au fost evaluate ca „slabe”, transmite kommersant.ru.

Evaluarea verifică potabilitatea apei pentru scăldat, acordând o atenție specială monitorizării bacteriilor care pot provoca boli grave. În fruntea clasamentului se află Cipru și Grecia, care depășesc semnificativ media UE. Cipru a înregistrat un rezultat impecabil pe 100% din plajele verificate. În stațiunile grecești, scorul maxim a fost înregistrat pe 97,1% din zone, iar niciunul dintre cele peste 1.700 de obiective nu a fost considerat slab.

Pe lângă Grecia și Cipru, cele mai multe locuri de scăldat de calitate excelentă se găsesc în Austria și Bulgaria – în total 95% sau mai mult. Calitatea apei de pe litoral este, în general, mai bună decât în râuri și lacuri. În 2025, aproape 88% din locurile de scăldat de pe litoral în UE au fost clasificate ca excelente, comparativ cu 78% din locurile de îmbăiere interioare.

Potrivit experților, aceste rezultate foarte bune ale țărilor mediteraneene sunt o consecință directă a eforturilor îndelungate din cadrul UE pentru epurarea apelor uzate și modernizarea infrastructurii. Un rol decisiv l-au avut investițiile în stații moderne de epurare și rețele de canalizare, precum și controlul strict al înfloririi algelor.