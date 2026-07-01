Aeroporturile din UE cer relaxarea controalelor la frontierele spațiului Schengen.

Consiliul Internațional al Aeroporturilor din Europa a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicitând permisiunea de a suspenda temporar sistemul de control biometric digital în aeroporturi.

Solicitarea este legată de cozile de mai multe ore la controlul pașapoartelor, apărute după introducerea noii măsuri, scrie Financial Times.

Este vorba despre Sistemul de Intrare/Ieșire Schengen (EES), un sistem automat de control al pașapoartelor la intrarea și ieșirea cetățenilor străini în/din zona Schengen. Acesta este implementat prin terminale speciale, prin care pasagerii trebuie să scaneze pașaportul și amprentele digitale. Implementarea sistemului în aeroporturile europene s-a încheiat în aprilie.

Asociația care reprezintă interesele aeroporturilor și transportatorilor indică faptul că noul sistem a dus deja la formarea unor cozi la îmbarcare care uneori se întind până la cinci ore, iar unele avioane pleacă umplute doar pe jumătate. În acest context, ACI solicită permisiunea aeroporturilor de a suspenda înregistrarea digitală ori de câte ori numărul pasagerilor depășește capacitatea operațională a punctelor de control vamal.

Autorii solicitării menționează că în iulie și august fluxul turistic către țările Europei ar trebui să crească cu aproape 40 de milioane de persoane și îndeamnă Comisia Europeană să ia în considerare provocările cu care se va confrunta sistemul de transport aerian în perioada următoare. În scrisoare se subliniază, de asemenea, că posibilitatea de a anula rapid funcționarea sistemului de control digital trebuie prevăzută până când va fi angajat un număr suficient de personal pentru operarea acestuia.

Deja în primele zile, din cauza terminalelor nefuncționale, s-au format cozi de mai multe ore în aeroporturile din Franța, Germania, Belgia, Grecia, Italia și Spania. În aprilie, reprezentanții Comisiei Europene și ACI au discutat problemele legate de funcționarea EES. Atunci, Comisia Europeană a recunoscut o serie de probleme tehnice și a adăugat că acestea sunt deja în curs de rezolvare.