Aeroporturile din Roma suspendă temporar noul sistem de intrare în UE din cauza afluxului de turiști.

Aeroporturile din Roma vor fi nevoite să suspende aplicarea noului sistem biometric de control la frontierele UE pentru a face față afluxului de turiști din sezonul estival.

Avertizarea vine din partea lui Marco Troncone, directorul companiei care administrează aeroporturile capitalei Italiei.

Troncone a declarat că oferirea pasagerilor posibilitatea de a ocoli noul sistem de intrare-ieșire (EES) este singura modalitate de a evita „catastrofa” în săptămânile de vârf care urmează, transmite eurointegration.com.ua.

Conform noii scheme, menite să controleze frontierele UE, cetățenii țărilor din afara UE trebuie să predea amprentele digitale și fotografiile la prima intrare.

„Suntem foarte îngrijorați de situația care se va crea vara aceasta”, a declarat pentru FT Troncone, directorul general al companiei Aeroporti di Roma, care administrează aeroportul Fiumicino și aeroportul mai mic Ciampino.

Pe o scară de la unu la zece, după cum a spus el, nivelul său de îngrijorare este acum „opt sau nouă”.

„Acest proces s-a dovedit incompatibil cu fluxurile de pasageri din vârf cu care va trebui să ne confruntăm. Prin urmare, singura soluție este să relaxăm restricțiile. Nu vom putea asigura în niciun fel înregistrarea 100%”, a adăugat el.

Aeroporturile au avertizat că cabinele automatizate nu funcționează întotdeauna și că pasagerii care au trecut deja prin verificarea sistemului EES – și care, în mod normal, ar trebui să evite cozile – sunt adesea nevoiți să treacă din nou prin verificare, ceea ce agravează aglomerația.

„Aceste procese trebuie să funcționeze mai bine”, a remarcat Olivier Jankovets, președintele asociației sectoriale a aeroporturilor ACI Europe.

Problema, după cum a spus el, constă în automatizare.

Deja în unele aeroporturi se formează cozi de câteva ore pentru sosiri și plecări – ceea ce întârzie vacanțele și pune în pericol călătoriile scurte de afaceri.

Aeroporturile se pregătesc pentru o situație și mai gravă, când vacanțele de vară vor aduce în Europa un aflux de vizitatori din afara UE, în special turiști britanici. Asociația sectorială a aviației IATA a avertizat că timpii de așteptare la cozi în aeroporturile cele mai afectate pot ajunge la șase ore.

Conform regulilor, aeroporturile trebuie să obțină o autorizație specială pentru suspendarea verificărilor, a remarcat Jankovets. Totuși, mulți operatori de aeroporturi au suspendat deja funcționarea sistemului pentru a deservi pasagerii – chiar înainte ca numărul pasagerilor să crească brusc în săptămânile festive ce urmează.

Anterior în această lună, unele aeroporturi grecești au permis cetățenilor Regatului Unit să evite verificările în cadrul EES.

„Pentru vârful sezonului de vară avem nevoie de posibilitatea de a suspenda complet înregistrarea în sistemul EES”, a adăugat Jankovets.

Chiar și aeroporturile din afara UE – precum cele din Londra și Istanbul – se tem că efectul în lanț al întârzierilor de zboruri le va perturba propriile programe de zbor.

Un reprezentant al Comisiei Europene a declarat că sistemul EES „funcționează complet în toate țările din zona Schengen și funcționează bine”.

„De cele mai multe ori, timpii lungi de așteptare nu sunt legați de funcționarea sistemului EES, ci de factori existenți anterior, precum lipsa personalului, limitările infrastructurii, precum și concentrarea zborurilor în anumite intervale orare”, a remarcat reprezentantul CE.

Potrivit acestuia, regulile prevăd „flexibilitate pentru a asigura traversarea neîntreruptă a frontierei, în special având în vedere vara care urmează”, de exemplu prin autorizarea suspendării verificării datelor biometrice.

„Asigurarea implementării corespunzătoare a EES la fața locului este responsabilitatea statelor membre”, au subliniat reprezentanții CE.