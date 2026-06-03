Aeroportul din Kuweit, grav avariat în urma unui atac cu drone: Mai multe persoane, rănite.

Reprezentantul oficial al Ministerului Apărării, Saud al-Atwan, a declarat că dronele au atacat sala de pasageri din primul terminal, informează gazeta.ru.

„Acest lucru a cauzat daune materiale semnificative clădirii și a dus la rănirea mai multor persoane, cărora li s-a acordat asistența medicală necesară”, a spus el.

Zborurile de pe aeroport au fost amânate, iar avioanele sunt redirecționate către alte aeroporturi.

Ministerul Apărării din Kuweit a anunțat în noaptea de marți spre miercuri că a respins atacuri cu rachete și drone pe teritoriul țării.

Anterior, agenția iraniană ISNA a raportat că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a efectuat lovituri cu rachete și drone asupra sediului Flotei a V-a a Marinei SUA, situat în Bahrain, precum și asupra unei baze aeriene americane dintr-una dintre țările din regiune.

Agenția a numit acest lucru un răspuns la atacurile recente ale SUA asupra unei facilități militare iraniene de pe insula Qeshm.

În plus, Forțele Armate ale Iranului au lovit o unitate militară a Aeroportului Internațional din Dubai, Emiratele Arabe Unite, precum și bazele militare Al-Dhafra, Al-Safran și Al-Minhad.